DURAND, Paul-Henri



Entouré de toute sa famille le 13 août 2021, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, est décédé avec sérénité, à l'âge de 88 ans et 7 mois, Paul-Henri Durand. Il était le fils de feu Jean-Charles Durand et feu Adrienne Giguère.Il laisse dans le deuil et la tristesse son épouse Esther Lepage; ses enfants: Pierre (Pascale Renaud) et Sylvie (Louis Martin); ses petits-enfants: William Martin (Phylicia Verreault), David Martin (Mélissa Demick), Guillaume Renaud, Gabriel Renaud et Victoria Renaud-Durand; ses frères et sœurs: Marcel (feu Jeanne-d'Arc Vézina), feu Aline (feu Guy Verreault), feu Gaston (Monique Guérard), Lucille (Raymond Cormier), feu Jean-Marc (la mère de ses enfants : Réjane Leclerc), Micheline, André (Claudette Belhumeur); ses belles-sœurs: Lucette Lepage-Lizotte (feu André Lizotte), Liette Maurice (feu Jean-Guy Lepage); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Diplômé de l'Université Laval (génie civil), il obtient en 1961 une maîtrise de l'Université Purdue Lafayette, Indiana. À l'emploi du gouvernement du Québec au ministère des transports, il fut nommé responsable et chef de division pour le département des tracés et projets. Il démarre avec son équipe les plans du projet de la localisation de l'autoroute 20 Québec-Rivière-du-Loup. Un merci sincère à tous les membres du personnel de l'équipe médicale du 5ème étage, soins palliatifs, de l'hôpital l'Enfant-Jésus. Particulièrement à cette personne chaleureuse, humaine, attentive et plus encore: Dre Vicky Plante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en dons à la fondation des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 Tél: 418 525-4385 Site web: www.fondationduchudequebec.org.