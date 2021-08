BEAUMONT, Georgette Julien



Au CHSLD de Charlesbourg le 18 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Georgette Beaumont (Julien), épouse de feu monsieur Louis-Georges Beaumont, fille de feu madame Maria Poitras et de feu monsieur Jacques Julien. Elle a été confiée à lapour crémation.Ses enfants l'accompagneront en privé pour un temps de recueillement en toute intimité au moment de la mise en terre de ses cendres au Cimetière St-Charles sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Jean-Claude Bélanger), Daniel (Ginette Favron) et François. Elle laisse aussi ses petits-enfants: Philippe Bélanger (Vicky Sarbu), Julie Bélanger (William Custeau), Vincent Bélanger et ses arrière-petits-enfants: Marianne, Liam, Camille, Émile Custeau et Gregory Bélanger. Elle est allée rejoindre son mari et son fils Pierre-Paul, ainsi que ses parents, ses frères, sœurs et ses beaux-frères et belles-sœurs. Un sincère remerciement au personnel du 2e étage du CHSLD de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués et le support apporté durant les 5 années passées avec eux. Vos témoignages de sympathie peuvent être mis sur le site Web de la Résidence Réjean Hamel. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à sa mémoire à la Société Alzheimer ou Leucan.