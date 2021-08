Est-ce vrai qu’un testament constitue la meilleure protection?

Je ne sais pas ce qui se passe avec ma conjointe, mais elle a comme une idée fixe qui ne lui sort pas de la tête depuis que mon fils, qui était sorti de ma vie depuis 20 ans, a décidé de renouer dernièrement avec moi. Ce fut toute une surprise, d’autant plus grande que ça m’a permis de connaître sa femme et leurs deux enfants. C’est comme si je renaissais. Je suis marié avec ma femme, donc pas de problème pour qu’elle hérite de mes biens. Mais elle tient mordicus à ce que je fasse un testament pour lui donner ce à quoi elle aura déjà droit. C’est non seulement coûteux, mais ridicule comme idée non ?

Anonyme

Il n’y a rein d’onéreux dans la rédaction d’un testament devant notaire puisque ça tourne autour d’un maximum de 500 $. Votre femme a raison. La protection apportée par le mariage est imparfaite, puisque le fils qui vient de retontir dans votre vie aurait droit à une partie de votre héritage. Je serais votre femme que je vous forcerais à consulter un notaire au plus vite.