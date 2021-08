HAMEL, Louise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 août 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Louise Hamel, fille de feu Gilles Hamel et de feu Monique Lapointe. Originaire de Saint-Nicolas, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères : France (feu Pierre Drouin), feu Jean, feu Guy, Michel, Line, Nathalie et Gilles; sa belle-soeur Diane Barma; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci est adressé aux employés de la Résidence Aubé et particulièrement à madame Lise Beaupré pour son accompagnement, les soins et sa présence.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10 h. La direction des funérailles a été confiée au