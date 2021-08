DUQUET, Mario



C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès prématuré de monsieur Mario Duquet, décédé le 13 août 2021 à son domicile, à l'aube de ses 60 ans. Il laisse dans le deuil, ses deux enfants, sa fille Sarah et son fils Vincent, ainsi que son ex-conjointe Nazarene Ladawalla. Il laisse également dans le deuil, sa mère Estelle Pouliot Duquet (Feu Yvon Duquet) sa sœur Joanne, son beau-frère Louis Taillon, ainsi que ses neveux et ses nièces, Patricia (Andres Herrero), Véronique (James Keays), Louis-Philippe, son filleul (Mélissa Perreault). Il était le grand-oncle de Gabriel, Thomas, Stella, Maxime et Charles. Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Duquet et Pouliot.À tous ceux qui l'ont connu, souvenez-vous de lui! La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le lundi 30 aout de 10h à 13h au :En témoignage de votre sympathie, compenser votre envoi de fleurs par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec.