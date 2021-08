TANGUAY, Jeannine Jeffrey



À son domicile, le 22 août 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jeannine Jeffrey, épouse de feu Capitaine Charles-Henri Tanguay. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Denise Ross), Jocelyne (Pierre Létourneau), Jacques (Anne Rousseau), Michel et Carole (Gilles Dion); ses petits-enfants : Charles-André, Marie-Chantale, Isabelle et Mélissa, Frédéric et Alexandra, Guillaume et Marie-Ève, Marie-Pier, leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Marcel (feu Mary Shannon), feu Georgette (feu Roland Tremblay), feu Jean-Marc (Louisa Cadorette), feu Pamphile Jr (feu Claire Dussault), feu Jean-Paul (Marie-Louise Carrier), Suzanne (feu Georges Nadeau), feu Monique (feu Fernand Petit), Danielle (Gaston Boivin), feu Marcel Tanguay (feu Rolande Bissonnette), feu Paul Tanguay (feu Armandine Blouin) et de feu Jules Tanguay (feu Éliane Boucher). Elle laisse également dans le deuil sa nièce Paule Tanguay, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.à compter de 12 h.