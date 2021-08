JACKSON, Réjean



À l'hôpital Jeffery Hale, 19 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Réjean Jackson, fils de feu monsieur Raoul Jackson et de feu madame Rose-Aimée Marcotte et l'époux de madame Louise Marcotte. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Jackson laisse dans le deuil, outre son épouse madame Louise Marcotte, ses enfants: Karina (Denis Robitaille) et Hugo; sa sœur: Nicole Jackson (feu Robert Marcotte); ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Marcotte: Germaine (feu Philippe Fiset), Jean-Pierre et Michel; sa filleule: Lily Marcotte (Sylvain Marcotte), sa nièce et son neveu: Josée Fiset et Sylvain Fiset (Carmelle Simard); ainsi que plusieurs cousins, cousines et précieux ami(e)s. Remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour leur humanisme et les bons soins. Également, remerciements au personnel du S.A.D. soins-palliatifs de Saint-Marc-des-Carrières pour leur empathie et leur support. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12h à 14h30.et de là au cimetière de Portneuf. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don Société Leucémie et Lymphome du Canada, 740, rue Saint-Maurice, bureau 602, Montréal, Qc H3C 1L5 tél: 1-833-222-4884 https://www.sllcanada.org/