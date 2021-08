BORDELEAU, Michel-André



À l'Hôpital Chauveau, le 11 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Michel-André Bordeleau, époux de dame Évangéline Roussy. Il était le fils de feu dame Yvette Baron et feu monsieur Rolland-Paul Bordeleau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Évangéline; ses enfants : Yoland (Rachelle Comeau), Josée (Marc Thibeault) et Paul (Valérie Forgues); ses petits-enfants : Julie, Luc (Kelsey), François, Rosalie, Raphaël, Clara et Audrey; son arrière-petit-fils Noah; son frère Marcel (Claire); sa belle-sœur Claire Carisse sans oublier la famille Roussy : Claude, Céline et Nicoleainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Chauveau et celui du CLSC de la Jacques-Cartier, qu'il aimait appeler ses anges, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à ses voisins et amis qui ont été d'un support indéfectible. Michel-André aurait aimé que vous preniez une santé en vous remémorant les bons souvenirs passés avec lui.