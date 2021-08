LÉVESQUE, Stéphanie



À Montréal le 9 août 2021, à l'âge de 32 ans et entourée de ses proches, est décédée Stéphanie Lévesque, fille de feu Thérèse Brodeur (Aurèle Plamondon) et de Jean Lévesque (Murielle Bernard). Elle demeurait à Québec.Outre son père et son beau-père, elle laisse dans le deuil ses sœurs : Dre Émilie Lévesque (Pierre-Luc Désilets) et Camille Lévesque, sa nièce Béatrice Désilets, ses grands-parents : Denise Caron, Léopold Lévesque, feu Laurette Desroches et feu Gérard Brodeur, ses tantes et oncles, ses cousines et cousins, ses amis ainsi que la communauté " FK " de Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. La famille remercie l'équipe de Fibrose kystique de l'IUCPQ, l'équipe des soins intensifs du CHUM ainsi que l'équipe de transplantation pulmonaire du CHUM. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose Kystique Canada - Division Québec, tél. : 418 653-2086, site web : fibrosekystique.ca/quebec ou à la Maison des greffés Lina Cyr, tél. : 514-527-866, site web : maisondesgreffes.com/faire-un-don/Des formulaires seront disponibles sur place. De plus, en l'honneur de Stéphanie, vous pourriez discuter avec vos familles sur le don d'organes et signer l'autocollant : signezdon.gouv.qc.ca