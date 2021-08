NADEAU, Lorraine Rivard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 août 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Lorraine Rivard, épouse de feu monsieur Maurice Nadeau, fille de feu Albert Rivard et de feu Édith Roy. Elle demeurait à Beaumont, autrefois à Lévis et Saint-Vallier, mais native de Princeville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise (Martin Auger et son amie Ginette Soulard), Francine (Normand Ruel), Nicole (Réjean Gagné), Luc (Mariette Fournier), Alain (Diane Leblond), Guylaine (Jean Aubé) et Suzanne (Luc Blais); ses petits-enfants: Julie Auger (Alain Ferland), Pascale Auger (Charles Nadeau), Christine Auger (feu Dominique Cantin), Vincent Ruel (Roxane Côté), Sylvain Ruel (Andrée-Anne Julien), Michel Ruel (Joséanne Henry), Édith Gagné (Farrel Bumgarner), Mélissa Gagné, Jacques Gagné (Cynthia M. Fontaine), Claudine Gagné (Stéphane B. Thivierge), Anne Nadeau (Erwann Bernard), Renée Nadeau (Simon Tardif), Yannick Nadeau (Mireille Laroche), Sandra Nadeau, Laurie Nadeau, Mikael Aubé, Maxime Aubé (Marie-Claude Landry), Dany Blais (Mylène Julien) et Mylène Blais (Georges-Antoine Chenard); ses 23 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Noëlla (Clément Nadeau), feu Fernand (Aline Gagnon), Yolande (feu Roméo Morin), feu Benoît (Jacqueline Nadeau), Roméa (feu Henri-Paul Rocheleau), feu Dolorès; Clément Nadeau (Pierrette Pratte), Béatrice Nadeau (feu Armand Lecours), Florence Nadeau (feu Aimé Pellerin), Lucille Nadeau (feu Robert Hallé), Gustave Nadeau (feu Jeanne Daigle), Laurette Nadeau (Marc Normand) et feu Yolande Nadeau (feu Camil Carignan). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sincères au personnel du Manoir du Coteau, de Beaumont, pour leurs soins d'une grande humanité, leur sourire et la tendresse exprimée à notre mère lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.le jeudi 2 septembre de 19 h à 21 h et le vendredi 3 septembre à compter de 10 h.