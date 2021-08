Garderies subventionnées: plus de 800 nouvelles places pour l'Est-du-Québec

Les garderies subventionnées de l'Est-du-Québec pourront accueillir plus de 800 nouveaux enfants dans leurs établissements, au cours des deux prochaines années.

Sur les 9000 places en garderies subventionnées annoncées lundi à Québec par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, 834 seront développées dans l'Est-du-Québec.

Concrètement, le Bas-Saint-Laurent sera l’hôte de 430 de ces nouvelles places, la Côte-Nord de 293 et la Gaspésie de 111.

«Il y aura 430 nouvelles places au Bas-Saint-Laurent, mais il faut ajouter qu'il y a 405 places déjà en réalisation dans la région. [...] Concrètement, dans la région d'ici deux ans, lorsque toutes ces places-là auront été inaugurées, le déficit [de places] devrait s'être résorbé dans la région», a souligné le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Les services de garde éducatifs à l’enfance retenus auront 24 mois pour créer les nouvelles places.

L'inévitable question de la main-d'œuvre

Alors que la province connaît une sérieuse pénurie de main-d’œuvre, recruter le personnel nécessaire pour opérer toutes ces nouvelles places représentera un enjeu de taille.

«Oui c'est un défi, mais on n'a pas le droit de se lever le matin en se disant: «c'est trop difficile, on ne sera pas capable». On ne développera pas de places parce qu'on manque de monde. Les parents se lèvent le matin et ils attendent de nous qu'on développe des solutions», a expliqué le ministre de la Famille Mathieu Lacombe, en point de presse à Rimouski.

Le ministre a d'ailleurs précisé que le rattrapage salarial qui découlera des négociations, en cours avec les Centres de la Petite Enfance (CPE), permettra d'attirer et de retenir des éducatrices.

«On a aussi un plan de main-d'œuvre de 64 millions $, ça comprend entre autres un programme d'alternance travail-études qui permet notamment aux futurs éducatrices et éducateurs de venir travailler deux jours par semaine au CPE et d'être payés 15$ de l'heure les trois autres jours pour étudier», a-t-il ajouté.

Des solutions qui sont plus que bienvenues selon la directrice du CPE l'Éveil des chérubins à Rimouski, Hélène Blanchet, qui constate l'épuisement des éducatrices et les difficultés de recrutement.

Alors qu'elle devra combler 16 emplois à temps plein pour opérer sa future nouvelle installation de 80 places, elle ne baisse pas les bras.

«Oui on peut avoir peur, mais est-ce qu'on peut s'arrêter à ça? Non. Il faut foncer, rendre le travail intéressant, créer de beaux locaux, de belles thématiques pour que les éducatrices aient envie de venir travailler avec nous. [...] C'est de rendre ça le plus attrayant possible», a indiqué Hélène Blanchet.