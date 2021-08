Hausse de la production de La Vache qui rit à Lévis

Le Groupe Bel Canada a annoncé jeudi matin un investissement de 2,2 M$ pour augmenter la capacité de production des fromages La Vache qui rit à l’usine de la Fromagerie Bergeron, à Lévis.

Cet investissement permettra l’ajout de nouveaux équipements qui serviront à produire plus de 211 millions de portions La Vache qui rit par année, ce qui représente une augmentation de 12%.

«Par le fait même, nous répondrons à la demande croissante du marché canadien pour ce produit dont les volumes de vente ont quadruplé au cours des quinze dernières années. C’est un bel exploit de la part de tous», a souligné Cristine Laforest, directrice générale du Groupe Bel Canada.

«Le Groupe Bel se devait de faire un choix. Ce choix était soit d’investir au Québec ou d’importer de nos usines à l’étranger. La décision fut prise rapidement», a ajouté Mme Laforest.

Selon elle, le succès des marques Boursin, Babybel et La Vache qui rit est étroitement liée «à l’excellence de [nos] partenaires».

«En 2022, il y aura 80% de notre production qui sera réalisée au Québec, nous permettant ainsi un meilleur approvisionnement de nos produits et une certaine autonomie industrielle et j’avoue que, en temps de pandémie, on est content de produire localement», a poursuivi Mme Laforest.

Industrie laitière

Depuis 2018, le Groupe Bel, une entreprise française de cinquième génération, a investi plus de 88 M$ pour maximiser la production de ses principales marques au Québec.

«C’est avec une grande fierté que nous participons à la prospérité de l’industrie laitière canadienne», a dit la directrice générale.

À la Fromagerie Bergeron, qui est un partenaire de longue date, plus de soixante personnes travaillent à la production de La Vache qui rit qui est vendu d’une bout à l’autre du Canada.

«L’annonce démontre le succès de la marque. C’est extrêmement positif quand tu vois un partenaire comme Groupe Bel qui investit, ça veut dire que tu vas dans le bon sens», a ajouté Roger Bergeron, président de la Fromagerie Bergeron.

Cet investissement s’ajoute aux 85 M$ déjà annoncés pour la construction d’une nouvelle usine à Sorel-Tracy qui produit depuis 2020 la marque Babybel.

La mise en fonction des nouveaux équipements à l’usine de Lévis est prévue à la fin de l’année en cours et elle se poursuivra en 2022. La Vache qui rit a été créée en 1921 en France.