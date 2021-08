Jimmy Hayes: une mort qui demeure mystérieuse

Les causes du décès de l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Jimmy Hayes demeurent indéterminées à la suite d’une autopsie effectuée cette semaine.

• À lire aussi: Kevin Hayes rend un touchant hommage à son frère

• À lire aussi: L’ancien attaquant de la LNH Jimmy Hayes meurt à 31 ans

Selon ce qu’a indiqué jeudi le quotidien «Boston Globe», qui a cité un porte-parole de l’Office of the Chief Medical Examiner, «la cause et la circonstance de la mort restent à préciser et une mise à jour n’est pas prévue avant plusieurs semaines, quand les résultats d’examens toxicologiques seront connus».

Hayes a été retrouvé sans vie lundi. L’homme de 31 ans avait célébré le deuxième anniversaire de son fils Beau en compagnie de sa femme Kristen et son autre garçon de 3 mois le soir précédant sa mort.

Dans le circuit Bettman, il a disputé 334 matchs entre 2011-2012 et 2017-2018.