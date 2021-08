Justin Trudeau redit non à l'impôt unique

Le chef libéral, Justin Trudeau, a encore une fois écarté du revers de la main l'idée d'instituer une déclaration d'impôt unique au Québec, jeudi après-midi, alors qu’il était de passage à Trois-Rivières.

• À lire aussi: Élections fédérales: Legault hausse le ton face à Trudeau et Singh

• À lire aussi: Deux poids, deux mesures avec le tunnel Québec–Lévis

Selon le premier ministre sortant, le travail accompli par les fonctionnaires du centre fiscal de Shawinigan, en Mauricie, dans la gestion des programmes d'aide financière d'urgence depuis le début de la pandémie a été remarquable.

«C'est pour ça d'ailleurs que cette idée de rapport d'impôts unique ça ne m'intéresse pas. On est là pour défendre les jobs en région» a-t-il lancé devant un groupe de militants.

La revendication de l'impôt unique figure sur la liste d'épicerie soumise par le premier ministre du Québec, François Legault, aux partis politiques fédéraux. Des représentants du Syndicat des employé-e-s de l'impôt de Shawinigan ont pu s'entretenir une quinzaine de minutes avec Justin Trudeau, jeudi. Ils ont été rassurés par sa position.

«Il nous a rassurés, oui. Il va passer un message fort à l'effet que le rapport d'impôt administré par la province de Québec est une utopie. C'est impossible» a résumé Patrick Bertrand, président du Syndicat.

Pendant ce temps, d'autres représentants des fonctionnaires fédéraux accueillaient à Shawinigan des candidats conservateurs. Ce Parti est favorable à l'impôt unique dans la mesure où il s'agit d'une revendication de Québec.

Le candidat conservateur de Trois-Rivières, Yves Lévesque, a toutefois convenu qu'il fallait se laisser guider par le bon sens et la réalité. «La crainte est légitime et ça sera à nous et surtout au gouvernement du Québec de démontrer que si on va dans cette direction-là , qu'il n'y aura pas de perte d'emplois», a assuré M. Lévesque.