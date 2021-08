La leader des Verts victime de menaces en ligne

La cheffe du Parti vert du Canada, Annamie Paul, a indiqué jeudi avoir reçu plusieurs menaces en ligne à son encontre.

• À lire aussi: Afghanistan: le gouvernement Trudeau vivement critiqué par les autres chefs fédéraux

• À lire aussi: Les Verts se préparent à de futures pandémies

Si aucun problème n’a encore été signalé pendant les rassemblements et les points de presse organisés depuis le début de la campagne électorale, la cheffe des Verts a mentionné par communiqué qu’il «y a eu des messages en ligne proposant de venir perturber nos événements en personne».

«Récemment, il y a eu un fil de discussion entier sur Facebook, dans un groupe public, proposant que quelqu’un vienne m’agresser lors d’un de mes événements», a précisé Mme Paul.

Avec cette sortie, la leader des Verts souhaite porter l’attention sur les messages haineux qui visent les personnalités politiques sur les médias sociaux.

«La haine qui a été dirigée contre moi et d’autres personnes est alarmante. Il doit y avoir plus de responsabilités. Nous devons faire mieux en développant des stratégies d’éducation communautaire et des programmes de sensibilisation pour aider à lutter contre le racisme et la misogynie», a-t-elle insisté.

Elle a par ailleurs déploré le fait qu’aucun service de sécurité n’a été offert aux chefs fédéraux par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«Imaginez le brillant bassin de personnalités politiques dont le Canada se prive parce que nous ne pouvons pas les protéger contre un harcèlement aussi méprisable. Nous devons faire mieux», a souligné Annamie Paul.