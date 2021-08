La pénurie d'infirmières pèse lourd sur la Côte-Nord

Le manque de personnel infirmier continue de mettre de la pression sur le réseau de la santé de la Côte-Nord.

C'est au tour du Centre mère-enfant de Sept-Îles d'écoper.

À compter de samedi, à minuit, et ce, jusqu’au 13 septembre, les services à la pouponnière seront réduits.

Les accouchements seront toujours possibles.

Mais la surveillance continue d’un nouveau-né nécessitant une surveillance particulière ne pourra pas être assurée.

Dans ce cas, le bébé devra être transféré dans un autre établissement.

Les femmes avec une grossesse à risque seront évaluées et pourraient également être transférées vers un autre établissement.

Depuis quelques semaines, ces annonces de réduction de service sont régulières.

Début août, la pédiatrie de l’Hôpital Le Royer à Baie-Comeau a été touchée pendant 10 jours.

L’urgence de Port-Cartier est quant à elle fermée le soir et la nuit jusqu’au 29 août.

Au cours des derniers jours, il y a eu réduction des services dans les CLSC de Natashquan, Aguanish, Chevery, La Tabatière et Saint-Augustin.

La nouvelle présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin, a indiqué que certaines infirmières n’avaient pas pris de congé depuis un an et demi.

«On n’a pas terminé encore. On a encore quelques semaines difficiles en avant de nous. Mais soyez assurés qu’on regarde toutes les options. Aussi, à s’assurer que l’été prochain, on ne vivra pas la même situation», a dit Mme Asselin, jeudi, à TVA Nouvelles.

Au cours des 10 derniers jours, cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés sur la Côte-Nord. Devant l’arrivée imminente de la quatrième vague, les autorités de santé publique ne souhaitent pas voir le réseau embourbé avec de nouveaux cas de COVID-19. Le directeur de la santé publique, le Dr Richard Fachehoun, a lancé un appel à la population.

«Chaque gain qu’on va faire sur la Côte-Nord est une protection supplémentaire pour nous tous. Oui, on fait des efforts pour améliorer la couverture vaccinale. Et on espère que dans les prochains jours et prochaines semaines, on va pouvoir l’augmenter.»

Quelque 84 % des citoyens de 12 ans et plus de la Côte-Nord ont reçu une première dose de vaccin et 76,5 % sont adéquatement vaccinés.