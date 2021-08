L'aide humanitaire toujours nécessaire en Haïti

Deux semaines après le tremblement de terre du 14 août qui a secoué Haïti, les évaluations sont plus ou moins bouclées, le bilan de la tragédie demeurant partiel, selon Guypsy Michel, directeur du CECI-Haïti.

«Les données sont là. On a plus de 2200 morts et plus de 300 disparus», a clarifié M. Michel en entrevue à LCN jeudi matin.

«Le plus important, c’est qu'environ 130 000 maisons ont été détruites ou endommagées, a-t-il poursuivi. On est autour de 650 000 personnes qui sont dans le besoin.»

Le directeur du CECI-Haïti explique que l'aide humanitaire arrive au fur et à mesure.

«Les organisations se mobilisent et essaient de trouver les ressources pour venir en aide aux victimes», a-t-il précisé.

M. Michel explique que le contexte difficile influe sur l’acheminement de l’aide. «La région touchée était déjà coupée de Port-au-Prince en raison d’une situation sécuritaire un peu chaotique à la sortie sud», a-t-il noté.

Puisque la plupart des zones touchées étaient coupées des autres, et que peu de ressources étaient disponibles dans la région de l’épicentre du tremblement de terre, l'acheminement de ressources a été plus ardu.

«Quand on fait l’évaluation, on parle souvent du nombre de victimes, mais on oublie de parler des problèmes logistiques, comme les ponts qui sont endommagés, des éboulements de terrain qui ralentissent la circulation sur la route principale, et comme Haïti était déjà sous-équipée, ça complique davantage le problème logistique», a expliqué M. Michel.

Il note qu'il faut d'abord évaluer les besoins et ensuite mobiliser l'aide, tout en contournant des enjeux de sécurité et de logistiques.

«Tous ces éléments-là influent sur l’efficacité de l’aide, et les organisations comme nous essayons de faire de notre mieux», a-t-il noté.

Le CECI-Haïti fait appel à la solidarité des Québécois pour appuyer les efforts d'assistance aux personnes dans le besoin. Les gens qui sont intéressés à faire des dons peuvent le faire sur le site de l'organisation.