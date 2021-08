Ligue Frontier: le «Fleurdelisé» balaie tout ce qu’il voit

Le «Fleurdelisé» a balayé sa troisième série consécutive, jeudi à New York, en enlevant les honneurs du quatrième duel contre les Boulders par la marque de 11 à 6.

Les deux équipes ont été au coude-à-coude pendant une bonne partie du match, mais les visiteurs ont distancé leurs adversaires avec un tour au bâton de sept points en sixième manche.

Avec un pointage de 6 à 4 en faveur de la formation new-yorkaise, Équipe Québec a entamé sa poussée de manière inusitée, alors que Ruben Castro a pu croiser la plaque à la suite de deux mauvais lancers de l’artilleur adverse. Quelques instants plus tard, avec les buts remplis, Jeffry Parra a cogné un simple qui créait l’égalité.

Un simple de Raphael Gladu et des buts sur balles accordés à Connor Panas et Jesse Hodges ont chacun permis d’ajouter un point pour Équipe Québec. Finalement, à sa deuxième présence au bâton de la manche, Castro a produit les deux autres points des siens en frappant un simple.

Le releveur Tanner Kiest avait été la première victime des hommes de Patrick Scalabrini durant cette poussée, accordant trois points, et son remplaçant, Nathan Alexander, n’a guère fait mieux, permettant les quatre autres points. C’est toutefois le premier des deux hommes qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche.

Au monticule, pour le «Fleurdelisé», le partant Kyle Thomas a accordé trois points sur sept coups sûrs, en trois manches et un tiers de travail. Il a aussi retiré quatre frappeurs sur des prises. Son remplaçant, James Bradwell, a permis les trois autres points des Boulders. La victoire est finalement allée au dossier de Frank Moscatiello, qui a seulement donné un but sur balles à ses adversaires, en deux manches et un tiers de travail, en plus de retirer quatre d’entre eux sur des prises.

La formation de la Belle Province se dirigera maintenant à Washington, pour y disputer une série de trois matchs contre les Wild Things.

L’écart se creuse

La victoire du «Fleurdelisé», jumelée avec la défaite de 12 à 5 des ValleyCats de Tri-City, contre les Wild Things, ont permis aux hommes de Scalabrini de s’offrir une priorité d’un match et demi sur les ValleyCats, en tête de la division Atlantique.

Pour leur part, les Boulders, troisième formation de cette division, ont reculé à cinq matchs d’Équipe Québec. Seule la première équipe de chaque division accède aux séries éliminatoires.