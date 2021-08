L’Université Ryerson de Toronto changera de nom

L’Université Ryerson à Toronto changera de nom pour se dissocier de son fondateur, Egerton Ryerson, connu pour la création du système de pensionnats pour autochtones.

Le conseil des gouverneurs en a fait l’annonce jeudi, après avoir adopté en bloc les 22 recommandations du groupe de travail Standing Strong (Mash Koh Wee Kah Pooh Win), a indiqué par voie de communiqué son président Mohamed Lachemi.

L’une des recommandations était de renommer l’établissement.

«Les décisions de cesser les commémorations sont basées selon si l’héritage concorde avec les valeurs du présent», ont écrit Joanne Dallaire et Catherine Ellis, les deux coprésidentes du Groupe Standing Strong (Mash Koh Wee Kah Pooh Win).

L’ancien ministre de l’Éducation sous Robert Baldwin, Adolphus Egerton Ryerson a contribué au développement du système public d’éducation, y compris à la mise en place des pensionnats pour autochtones.

Cette partie de son travail est rapidement revenue dans l’actualité alors qu’un juin dernier, une statue à son effigie sur le territoire de l’Université a été déboulonnée quelques jours après la découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique. La statue ne sera pas réinstallée, selon une autre recommandation du même rapport.

L’université présentera un plan d’action d’ici le 31 janvier 2022 pour appliquer toutes les recommandations du groupe de travail.

Ces dernières ont été fortement éclairées par la participation d’au moins 11 000 membres de la communauté Ryerson et par l'apprentissage et le désapprentissage approfondis des membres.

Au total, plus de 250 personnes ont participé à des conversations communautaires et plus de 250 personnes ont directement envoyé un courrier électronique au groupe de travail dans le cadre de son enquête.