Mairie de Québec: Marchand ne veut pas culpabiliser les automobilistes

Au lieu de culpabiliser les automobilistes, le candidat à la mairie de Québec Bruno Marchand miserait sur un éventail complet et intégré de solutions de transport, et ferait appel à «l’intelligence» des gens pour choisir le moyen qui leur convient le mieux au moment où ils en ont besoin.

Le chef de Québec forte et fière (QFF) a présenté jeudi matin sa vision pour la mobilité.

Elle s’appuie sur certains constats, notamment que, pour différentes raisons, tout le monde n’est pas en mesure d’abandonner la voiture, ou encore que, même si le tramway est «nécessaire», «juste de construire un tramway, ce n’est pas suffisant, ce n’est pas de permettre la mobilité à tous».

M. Marchand a déploré que, dans le passé, la société ait semblé imposer le choix de prendre l’autobus «avec une once de jugement au travers [...] comme si de prendre la voiture, c’était quelque chose de mal».

Ce qui compte, a-t-il insisté, est d’offrir à la population des solutions variées.

Point de chute

Une administration QFF mettrait en place dès l’année prochaine des projets-pilotes, notamment dans les quartiers périphériques, pour préparer d’ici trois ans le lancement d’une plateforme qui réunirait toutes les options possibles de transport: autobus, tramway, taxi, autopartage, vélopartage, transport à la demande, etc.

Ce «point de service unique» serait transactionnel et mis à jour en temps réel. Il permettrait d’acheter des titres de transport ou encore de payer sa place de stationnement. Il tiendrait compte des travaux sur son itinéraire.

Le parti chiffre cette proposition à 30 millions de dollars par année pendant cinq ans; le tiers de ces frais serait assumé par la Ville, alors que le reste, espère-t-il, serait partagé par les gouvernements supérieurs.

«Ce qu’on ne va pas faire, c’est infantiliser les gens. Ce qu’on ne va pas faire, c’est ne pas avoir confiance en eux. Notre message, c’est de dire aux gens: “Notre rôle, c’est de mettre une panoplie de services qui seront à ta disposition et toi seul sait quelle est la meilleure façon de te rendre à destination aujourd’hui, qui sera peut-être différente demain, la semaine prochaine, ou durant l’hiver.”»

Une ville «verte»

En somme, «créer une ville verte en faisant confiance à l’intelligence des citoyennes et citoyens», a déclaré M. Marchand, qui y voit un moyen de faciliter la vie des familles et d’améliorer le bilan environnemental et la vitalité économique.

Au lieu de payer leurs déplacements à l’avance, a ajouté M. Marchand, les usagers paieraient à la fin du mois et uniquement pour leur utilisation réelle des divers services. Des forfaits familiaux seraient offerts.

«Présentement, il n’y a pas une ville au Canada qui le fait, et, si on veut mettre le citoyen au centre, c’est exactement ce qu’il faut faire», a-t-il déclaré.

S’agissant du tramway, l’aspirant maire a répété que sa formation y était favorable et qu’il s’intégrerait dans ce panier de services. «On pense que, d’avoir une colonne vertébrale, c’est nécessaire, mais on pense que ce n’est pas la seule solution.»