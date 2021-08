Marsö remporte la finale de Granby

Pour Marsö Margelidon, la troisième fois fut la bonne. Après deux auditions infructueuses dans le passé, l’auteur-compositeur français a été couronné grand gagnant de la 53e édition du Festival international de la chanson de Granby, mercredi soir.

Marsö Margelidon voulait vivre la finale du Grand Concours Hydro-Québec le plus sereinement possible et dans le plaisir. « Je ne voulais pas trop me laisser polluer par des attentes. Il n’y avait de la place que pour la surprise. »

Et la surprise n’aurait pu être plus belle. Placé face à Patatrak, BéLi, Mclean et Mélina Lequy, Marsö Margelidon est ressorti vainqueur aux yeux du jury.

Avec son couronnement, l’auteur-compositeur de 39 ans s’est ainsi vu remettre de nombreux prix, dont une bourse de 25 000 $ pour le développement de sa carrière et une tournée de sept à dix spectacles dans les salles du Réseau Centre, en tant que première partie ou en plateau double.

« C’est un énorme coup de pouce, dit Marsö. C’est quelque chose qui est entre mes mains maintenant. Je sens la pression monter un peu, mais pour l’instant, je la laisse au loin ! Il faut transformer tout ça en quelque chose de beau et à long terme. »

Voilà un dénouement très encourageant pour celui qui a quitté sa France natale en 2014 pour venir s’installer au Québec. « Quand j’étais arrivé ici, je m’étais dit que ça se pouvait que ce soit fini pour moi, faire de la musique », confie-t-il.

Mais rapidement, il s’était acheté une guitare et avait commencé à écrire des chansons. « Je m’étais senti face à une page blanche où tout était possible. »

Après s’être rendu à l’École nationale de la chanson de Granby, il avait lancé un mini-album, L’errance, « qui était assez confidentiel ».

Happé par la musique

Marsö Margelidon a grandi à Moulins-sur-Allier, au centre de la France. Il a ensuite vécu à Tours durant une douzaine d’années. Il a été « happé très vite » par la musique dans son enfance.

Dès l’âge de 10 ans, il commençait à étudier la musique et à jouer de la trompette. Quand on lui demande ses influences, le musicien répond en avoir de très nombreuses. « Ça va du free jazz au chant grégorien, en passant par Daft Punk ! »

Plus sérieusement, il ajoute avoir placé dans son local de musique les portraits de quatre artistes qu’il admire : Bob Dylan, Georges Brassens, Nina Simone et Miles Davis. « Ils sont un peu ma petite famille et veillent sur moi. Ce sont des influences importantes. »

Marsö Margelidon entrera en studio cet automne pour travailler sur son premier album complet qu’il prévoit lancer l’année prochaine. « J’espère faire un bel objet singulier qui va plaire aux gens. »