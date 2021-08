Nouveau joyau au Saguenay

Vous planifiez des vacances à vélo cet automne ? Pierre Lavoie, cycliste et athlète de calibre national, s’implique cette année comme ambassadeur et porte-parole de la Véloroute du Fjord du Saguenay. « Ce n’est pas tous les jours qu’on peut aller pédaler les rives d’un fjord intercontinental ! En plus des paysages à couper le souffle, la Véloroute offre une expérience de cyclotourisme complète pour toute la famille » dit Pierre, qui vous invite à découvrir ce bijou régional accessible à tous les types de cyclistes avec ses 435 km de route asphaltée et ses différents dénivelés. Elle peut facilement convenir aux amoureux de la nature autant qu’aux cyclistes aguerris. Une navette maritime est par ailleurs rendue disponible aux amateurs de vélo qui souhaitent traverser le fjord d’une rive à l’autre. Les touristes et amateurs de cyclotourisme qui visiteront le Saguenay auront même la possibilité de continuer leur aventure à vélo et d’accéder directement à la Véloroute des bleuets pour compléter leurs vacances du côté du Lac-Saint-Jean. Renseignements : https://experiencevelo.com.

Bonne fête en retard

Photo courtoisie

Tiens, des nouvelles de Brian Turpin, retraité du service des incendies de la Ville de Québec et ex-responsable aux soins des équipes visiteuses au Colisée de Québec à l’époque des Nordiques dans l’AMH et la LNH. Fier résident du CHSLD Saint Brigit’s Home du chemin Saint-Louis à Québec, en compagnie de sa charmante épouse Monique (photo), Brian a célébré, mardi dernier, son 86e anniversaire de naissance. Il salue tous ses amis et résidents du Saint-Brigit’s. Bonne fête en retard mon ami Brian.

Exercice rentable

Photo courtoisie

Le fameux « Marché aux puces, pas d’puce », tenu le samedi 21 août dans le stationnement de la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec, a permis à quelque 200 personnes de mettre la main sur des jouets, des cages et d’autres objets qui se retrouvaient dans l’entrepôt de la SPA, mais surtout de générer 1400 $ en profits à la grande joie du directeur général Félix Tremblay. C’est en 1875 qu’un groupe de personnes de Québec s’est formé afin de mettre sur pied la Société de Québec pour Prévenir la Cruauté contre les Animaux, aujourd’hui connue sous le nom de Société Protectrice des Animaux de Québec (la SPA).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 26 août 1961. Inauguration par le premier ministre du Canada John Diefenbaker du Temple de la renommée du hockey à Toronto (photo). Lors de sa première année, le Temple attira plus de 750 000 visiteurs. Installé tout d’abord au Centre de l’Exposition nationale (CNE), ce n’est que le 18 juin 1993 que le Temple ouvrit officiellement les portes de son extraordinaire nouvel emplacement de la Place BCE, devenue la Place Brookfield au centre-ville de Toronto.

Anniversaires

Photo courtoisie

Macaulay Culkin (photo), acteur américain (Maman, j’ai raté l’avion), 41 ans... Nancy Martinez, chanteuse d’origine québécoise, 61 ans... Jean-François Caron président et actionnaire principal de Mode Avalanche... John Kinsella, nageur américain de longue distance, 69 ans... Claude Larose, ex-cadre supérieur au ministère des Transports du Québec, 70 ans... Chantal Renaud, épouse de l’ex-premier ministre feu Bernard Landry, 75 ans... Louise Marleau, comédienne et actrice, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 août 2016 : Me Jocelyn Barakatt (photo), 64 ans, avocat de Québec... 2020 : Dan Yochum, 70 ans, qui a joué neuf saisons comme plaqueur offensif avec les Alouettes de Montréal (LCF) entre 1972 et 1980... 2018 : Neil Simon, 91 ans, prolifique dramaturge et producteur américain... 2017 : Bernard Pomerance, 76 ans, dramaturge et poète américain (The Elephant Man en 1977)... 2017 : Tobe Hooper, 74 ans, réalisateur américain, auteur du film culte Massacre à la tronçonneuse... 2015 : PJ Kavanagh, 84 ans, poète anglais, professeur, acteur, animateur et chroniqueur... 2014 : Jean Cosmos, 91 ans, auteur français... 2012 : Jacques Bensimon, 69 ans, ancien commissaire de l’Office national du film (ONF)... 2007 : David Karel, 63 ans, professeur d’histoire de l’art de l’Université Laval... 2005 : Marius Fortier, 79 ans, le père des Nordiques et gestionnaire de hockey québécois... 2004 : Laura Branigan, 47 ans, chanteuse américaine... 1988 : Jerry Trudel, 69 ans, journaliste sportif... 1975 : Juliette Béliveau, 85 ans, comédienne et actrice... 1974 : Charles Lindbergh, 77 ans, aviateur américain.