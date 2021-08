Pont de Québec: pas de «faux-fuyants», demande Lehouillier

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s’impatiente dans le dossier du pont de Québec, après les révélations de notre Bureau parlementaire à propos des engagements financiers que le fédéral a réclamé à Québec et au CN pour en faire l’acquisition.

«Ça fait deux campagnes électorales que ça dure. Il est temps qu’une position ferme soit prise. Est-ce que, oui ou non, on acquiert? Et on veut que l’acquisition se fasse sans faux-fuyants», a exhorté M. Lehouillier en marge d’une annonce sur les parcs urbains de sa municipalité, jeudi matin.

À l’évidence, le maire trouve le gouvernement sortant de M. Trudeau un peu trop gourmand. Il rappelle que le gouvernement du Québec est prêt à faire la réfection du tablier du pont de Québec, ce qui représenterait un investissement de 150 à 200 millions $.

«Alors, essayez de vous imaginer si en plus on demande au gouvernement du Québec de dire : “regardez, vous allez vous occuper du tablier, vous allez vous occuper de repeinturer le pont”, bien coudonc, c’est-tu une acquisition ou si ce n’est pas une acquisition par le gouvernement fédéral?», a lancé le maire sortant.

Le Journal rapportait dans son édition de jeudi qu’avant de plonger le pays en élections, le gouvernement Trudeau a demandé à Québec et au CN d’assumer le plus gros de la facture de son propre engagement. En outre, Ottawa demandait au ministère des Transports du Québec d’assumer 75 % des coûts annuels de maintenance du pont, ce qui correspond à une somme de 375 M$ sur 25 ans.

M. Lehouillier a invité jeudi le gouvernement fédéral à prendre ses responsabilités et les divers partis en élection au pays à prendre un engagement «ferme» dans ce dossier.

«Je n’en sais rien de l’entente, mais la seule chose que l’on sait, et moi ce que mes citoyens me disent à Lévis, ils disent “bien coudonc, le fédéral, il est tu vraiment intéressé par l’acquérir, le pont?” C’est ça, la question que les gens me posent, et ils disent : “on aimerait ça avoir une position claire et ferme”, alors moi, je me fais le porte-parole de mes concitoyennes et concitoyens qui veulent des partis fédéraux un oui catégorique.»

«Il ne faut pas non plus que l’on ait des demandes démesurées envers entre autres le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec n’a pas pris l’engagement d’acheter le pont», a conclu M. Lehouillier.

