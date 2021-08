Trois victimes d’un ex-prof dénoncent leur agresseur

Des victimes d’un ex-professeur de morale pédophile, qui a été condamné jeudi à 30 mois de prison pour avoir agressé sexuellement quatre mineurs, dont son propre fils, prennent publiquement la parole afin de donner le courage à d’autres survivants de dénoncer.

« Mon but est de redonner de l’espoir à ceux qui ont été victimes, pour qu’ils portent plainte contre leur agresseur. Je veux leur montrer que le système judiciaire peut fonctionner, même s’il n’est pas parfait », a lancé Dominique Théberge.

L’homme de 37 ans, Marc-André Perron et Steven Lefebvre ont tous trois demandé au tribunal que l’ordonnance de non-publication qui protégeait leur identité soit levée avant que le pédophile Pierre-Raymond Perron reçoive sa sentence jeudi au palais de justice de Longueuil.

L’ancien professeur de morale à l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent, de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud, a plaidé coupable le mois dernier à différentes accusations pour des agressions commises sur quatre mineurs entre 1974 et 2001.

Photo Martin Alarie

Manipulation et drogue

L’homme de 77 ans a usé de manipulation et s’est servi de ses rôles de parent et d’enseignant pour assouvir ses bas instincts, a déploré la juge Ellen Paré avant d’entériner la sentence proposée conjointement par l’avocat de la défense et la Couronne.

Le pédophile attirait ses victimes – parfois en utilisant de la drogue – dans sa maison, son bureau ou dans la chambre noire de l’école, a détaillé la magistrate.

Tentatives de suicide, dépendance à l’alcool et à la drogue et maladie mentale, trois des quatre survivants ont livré de courageux témoignages au tribunal en juillet sur les ravages des agressions subies dans leur enfance.

Capture d’écran d’archives

« En racontant mon histoire, je veux aider d’autres personnes à passer au travers. Même si le système judiciaire est long et compliqué, c’est faisable. C’est aussi possible de se rebâtir même si on vit avec des séquelles permanentes des agressions. Dominique, un fier entrepreneur, et moi en sommes la preuve », a expliqué Marc-André Perron, agressé dès l’âge de 8 ans par son père.

Portés par la vague #MoiAussi, M. Théberge et M. Perron ont chacun rédigé une publication sur Facebook en 2017 pour raconter leur histoire.

« C’est à ce moment que je me suis rendu compte que je n’étais pas le seul. Quand mon meilleur ami m’a avoué avoir été agressé par mon père, c’en était trop », s’est souvenu M. Perron, qui a été le premier à porter plainte.

Sentiment d’accomplissement

Même s’ils avaient espéré une sentence plus sévère, les deux survivants expliquent être sereins avec le dénouement, car ils appréhendaient de devoir témoigner à un éventuel procès.

« Je suis content d’être allé jusqu’au bout, a dit M. Théberge en jetant un regard à son ami, Marc-André Perron. On a eu des doutes, des peurs. On s’est souvent demandé si ça valait la peine de faire tout ça. Aujourd’hui, je repars avec un sentiment d’accomplissement. »