Un pari payant sur l’économie d’ici

Croire en l’économie québécoise, même quand ce n’était pas « populaire » de le faire. Voilà comment Louis Vachon, qui s’apprête à céder les rênes de la Banque Nationale après 14 ans, explique son succès.

« Comme organisation, on a toujours cru dans l’économie du Québec. On est restés investis au Québec même quand ce n’était pas à la mode, même quand le Québec n’était pas populaire. On va se donner du crédit pour ça et je pense que ça nous a très bien servis », a affirmé hier au Journal le PDG de la Banque Nationale après s’être adressé aux analystes pour la dernière fois.

Beaucoup plus présente ici que dans le reste du Canada, l’institution montréalaise a largement profité du fait que l’économie québécoise est devenue, ces dernières années, l’une des plus performantes au pays.

Et comment : en 14 ans, les profits et le cours boursier de la Nationale ont plus que triplé, des résultats bien supérieurs à ceux des grandes banques de Toronto.

Courtage et international

Mais la seule explication n’est pas le Québec. Ancien trader, M. Vachon a été ébranlé par la crise financière de 2008, mais cela ne l’a pas empêché de miser grandement sur le courtage et la gestion de fortune, une stratégie qui a porté ses fruits.

Le dirigeant souligne aussi avoir eu le « courage » d’acquérir la firme spécialisée Credigy aux États-Unis et la banque cambodgienne ABA, des investissements d’abord mal accueillis par le marché.

Aujourd’hui, le courtage génère environ 28 % des profits de la Nationale, la gestion de fortune, 19 %, et les filiales internationales, 18 %. Les activités bancaires traditionnelles ne comptent plus que pour 36 % du total.

« D’un commun accord »

Pourquoi donc quitter alors qu’on est âgé d’à peine 59 ans ?

« Tu ne veux pas rester trop longtemps parce que ça peut avoir un impact négatif sur le momentum et la capacité de s’adapter d’une organisation à long terme, répond Louis Vachon. [...] C’était mon point de vue et aussi celui du conseil d’administration. [...] Ils ne m’ont pas mis à la porte, mais c’était d’un commun accord. À un moment donné, c’est le temps de passer à autre chose. »

Le passionné d’histoire militaire n’allait toutefois pas quitter sans y aller d’un coup d’éclat. En début de semaine, Banque Nationale Courtage direct a décrété la fin des commissions sur les actions et les fonds négociés en Bourse. Puis hier, la Nationale a annoncé la prise de contrôle de la fintech montréalaise Flinks dans le cadre d’une transaction de 103 millions de dollars.

Multimillionnaire, M. Vachon assure qu’il n’a pour l’instant aucun projet, si ce n’est d’assurer la transition avec son successeur, Laurent Ferreira, et d’entrer au conseil d’Alimentation Couche-Tard.

« Sincèrement, je ne sais pas ce que je veux faire », a-t-il confié.

Trois questions pour Louis Vachon

Regrettez-vous la décision de construire un nouveau siège social de 500 millions $ au centre-ville de Montréal ?

On est des banquiers, alors on pense toujours que le ciel va nous tomber sur la tête ! En planifiant l’édifice, on n’avait pas prévu la pandémie, mais on avait prévu la possibilité d’une récession. On a donc la possibilité de sous-louer une partie des espaces si on en a trop. Je rappelle aussi qu’en s’en allant dans la nouvelle tour, on abaissera notre superficie de 20 % parce qu’on savait déjà que les employés ne seraient pas toujours en présentiel et qu’on aurait des espaces ouverts qui prennent moins de place que des bureaux fermés. Il y a une partie de l’espace potentiellement excédentaire qu’on va utiliser pour des raisons sanitaires, donc ce n’est pas clair qu’on va avoir trop d’espace. [...] Bref, on ne regrette rien. Avoir des bureaux attrayants dans un marché compétitif pour la main-d’œuvre, je pense que c’est un avantage comparatif. Ça rend la décision encore plus pertinente qu’il y a deux ans.

Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs et aux jeunes qui veulent aller en finance ?

Il faut que tu vises ta passion. La majorité des gens qui ont bien réussi, ils ne sont pas partis avec l’idée de devenir millionnaire ou milliardaire. Ils voulaient bâtir quelque chose. En affaires, il y a des moments difficiles. Ça prend beaucoup de résilience et c’est plus facile d’en avoir quand tu vis ta passion au quotidien que si tu le fais juste pour la paye. Moi, j’ai été chanceux : la finance, c’est ma passion depuis l’âge de 18 ans. Je ne me voyais pas faire autre chose.

Pensez-vous que face à la pandémie, les gouvernements ont injecté trop d’argent dans l’économie ?

Il est trop tôt pour le dire. On pensait ramener graduellement nos employés au bureau à partir du 7 septembre, mais on vient de reporter le tout au 14 octobre.