Urgence climatique: une coalition appelle les partis fédéraux à un «vrai leadership»

Une coalition environnementale presse les partis fédéraux d’agir face à l’urgence climatique, en s’engageant avec des actions concrètes dans leurs plateformes électorales.

«Les partis doivent rehausser leurs engagements climatiques et rivaliser sur leur vision de la transformation de l'économie canadienne pour la rendre plus saine, plus juste, plus attentionnée et plus résiliente pour tous et toutes», a indiqué mercredi Caroline Brouillette, directrice des politiques domestiques au Réseau action climat Canada.

Dans un rapport intitulé «Un vrai leadership face à l’urgence climatique», le Réseau action climat Canada dresse les priorités de politiques publiques pour les élections fédérales du 20 septembre.

L’organisme propose des pistes d’action sur des politiques publiques autour de cinq axes, en mettant l’accent sur la nécessité de s’attaquer sans attendre à l’urgence climatique.

Parmi les recommandations, l’organisme appelle notamment à mettre fin au financement public et à l’expansion des énergies fossiles, consacrer au moins 2 % du PIB aux investissements et actions en faveur du climat et développer une norme sur l’électricité propre avec l’ambition de permettre au Canada de se doter d’«un réseau 100 % propre» d’ici 2035.

Même si le climat et l’environnement constituent des priorités pour l’opinion publique, «pendant la campagne électorale, l’enjeu n'obtient pas l'attention ni le niveau d'ambition politique qu'il mérite», a déploré Mme Brouillette.

«Tous les partis devraient s’efforcer de convaincre les électeurs qu’ils sont prêts à mettre en œuvre les mesures climatiques les plus ambitieuses», a-t-elle ajouté.