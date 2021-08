Vaccination du personnel soignant: fini la persuasion, c’est l’heure de l'obligation

Le temps de la persuasion est terminé: les travailleurs de la santé devront être vaccinés vu l’inquiétante rapidité à laquelle le variant Delta se répand au Québec, a tranché le ministère de la Santé, jeudi, lors de commission parlementaire sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

Dans 92% des nouveaux cas de COVID-19 déclarés jeudi, le variant Delta était en cause.

«Il y a eu plusieurs mesures positives où on a voulu favoriser l’adhésion sans coercition, mais là le temps nous manque parce qu’il se multiplie à vitesse grand V», a avisé la pharmacienne, Diane Lamare, en entrevue à TVA Nouvelles.

Le syndicat a, pour sa part, avancé que les mesures de protection étaient relâchées dans les hôpitaux. Les masques N95 et les équipements individuels ne sont pas faciles à trouver dans tout le système, a révélé la commission.

«Quand on va dans le système de la santé, on veut être sûr d’être protégé au maximum, et que les personnes qui vont s’occuper de nous seront aussi protégées», a souligné la pharmacienne.

Bonne nouvelle pour les parents

Avec la rentrée scolaire, la santé publique a revu son guide qui explique les symptômes qui nécessitent un test de COVID. Le nez qui coule ne fait plus partie de ces symptômes qui souvent faisaient en sorte qu’un parent devait s’absenter pour accompagner son enfant à la clinique.

«Fièvre mal de tête, chez les tout petits on doit regarder les symptômes gastro-intestinaux, nausée vomissement diarrhée et maux de ventre», a-t-elle ajouté.