VACHON, Roland



Au CHSLD Côté-Jardins, dimanche le 15 août 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Roland Vachon, fils de feu M. Adrien Vachon et de feu Mme Anna-Marie Côté. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera au salonle samedi 28 août 2021 de 9h à 10h45.et de là au cimetière Sainte-Marie. Il est allé rejoindre ses parents ainsi que son frère Guimond. Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Lionel (Ginette Poulin), Lorraine (Marcel Langlois) et Monique (Jean Dumas); sa tante: Laurette Dion (feu Omer Côté), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du CHSLD Côté-Jardins pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Fondation québécoise du cancer: https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don