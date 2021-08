5 bons vins à moins de 15$ pour la rentrée

Le mois d’août, c’est comme un long dimanche qui dure un mois. Et quand arrive la rentrée scolaire, on sait que l’été est terminé.

Que vous ayez des enfants ou non, tout le monde connaît la légende populaire qu’est la liste de fournitures scolaires. Les parents la reçoivent chaque année telle une directive soviétique digne de l’époque stalinienne. À exécuter sans rien dire. Je caricature, évidemment. Il n’en demeure pas moins qu’on nous a obligés cette année à acheter une calculatrice « intelligente-nouvelle-génération » pour le plus vieux au secondaire, le tout pour le prix d’un bon premier cru de Bourgogne !

Bref, la rentrée, c’est un peu comme se réveiller un lundi matin avec un mal de tête et moins de liquidités pour acheter des produits non essentiels comme le vin. Or, une journée sans vin, c’est une journée sans soleil. Les Méchants Raisins sont en train de remettre à jour leur classement des Meilleurs vins à moins de 15 $. C’est beaucoup de boulot, d’autant que Nadia vient de terminer son Guide du Vin annuel (nommé Phaneuf jusqu’à l’an dernier) qui paraîtra en septembre. Dans l’attente, je vous en propose cinq qui devraient facilement figurer dans notre prochain palmarès. Ça aidera à mieux faire passer la liste...

Adega de Penalva, Dão 2020

★★1/2 | $

Excellent blanc produit par la dynamique coopérative Adega de Penalva. Elle compte environ un millier de petits producteurs, mais chacun exploite en moyenne à peine plus d’un hectare, ce qui préserve le côté humain et l’impression d’un vin de terroir. Encruzado, cercial et malvasia fina sont assemblés et vinifiés en cuve inox. Un nez bien expressif de fleur et de miel avec un côté iodé. Le vin est assez ample avec un fruité croquant et une petite amertume en finale. Sec et rafraîchissant.

Portugal 12,5 % | Vin blanc | 11,90 $ | 1,3 g/L

Code SAQ : 12728904

Monasterio de Las Vinas, Old Vine Garnacha 2019, Carinena

★★1/2 | $

Une autre coopérative, espagnole cette fois et surtout bien connue au Québec : Grandes Vinos et leur célèbre marque Monasterio de Las Vinas. Située dans la région d’Aragon, au nord de l’Espagne, l’appellation Cariñena est le royaume du grenache qu’on appelle garnacha en espagnol. Des vignes ici d’une quarantaine d’années donnant un vin au nez explosif de fruits noirs, de réglisse et d’épices. En bouche, le vin est généreux, ample, peu tannique, et goûteux. À servir légèrement rafraîchi pour le savourer pleinement.

Espagne 14 % | Vin rouge | 14,75 $ | 4 g/L |

Code SAQ : 13838646

Bonpas, Grande Réserve des Challières 2019, Ventoux

★★1/2 | $

La régularité des vins de la maison Bonpas est remarquable. J’aurais pu vous suggérer le blanc ou le côtes-du-rhône, mais cet assemblage de syrah et de grenache provenant du mont Ventoux est celui que je préfère. Un rouge parfumé avec des notes de fraise, de prune et de garrigue. En bouche, on sent le fruit généreux, souple et juteux à souhait. Finale légèrement épicée. Ça reste parfaitement sec et, surtout, fort agréable. À l’aveugle, on serait tenté de croire à un vin beaucoup plus cher !

France 14 % | Vin rouge | 12,60 $ | 3 g/L

Code SAQ : 331090

Clos Bagatelle, À l’origine 2019, Saint-Chinian

★★1/2 | $

Depuis près de 30 ans, le tandem frère et sœur, Luc Simon et Christine Deleuze, propose au Québec des vins d’une qualité et d’une régularité irréprochables. J’en veux pour preuve cette cuvée d’entrée de gamme maintenant désignée sous le nom « À l’origine » qui reste toujours impressionnante. Composé majoritairement de syrah et complété par le grenache et le carignan, c’est un rouge bourré de soleil avec des notes de violette et de cassis mûr. Une bouche juteuse avec son fruit généreux, des tanins soyeux et une finale énergique. Servir autour de 15 °C.

France 13,5 % | Vin rouge | 13,05 $ | 2 g/L

Code SAQ : 12824998

Brumont, Gros Manseng/Sauvignon 2020, Côtes de Gascogne

★★1/2 | $

Le nom d’Alain Brumont se confond presque avec le Sud-Ouest tellement l’homme a contribué à faire connaître cette région viticole française. Provenant de superbes vignes de gros manseng qu’on assemble avec du sauvignon, c’est un blanc au nez bien parfumé. Tonalités florales, de pamplemousse et d’herbe avec un arrière-plan de miel et de coing. Le gros manseng apporte le gras et l’onctuosité alors que le sauvignon, avec son acidité naturelle, apporte la fraîcheur et la droiture. Servir bien frais.

France 12,5 % | Vin blanc | 13,20 $ | 2 g/L

Code SAQ : 548883

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

