Andréanne A. Malette, la femme-orchestre

Chanteuse, musicienne, auteure, compositrice, réalisatrice, productrice.. Andréanne A. Malette touche à tout! Et depuis quelques années, elle est metteuse en scène... ce qui la comble plus que tout!

Cela fait près de 10 ans qu’Andréanne A. Malette a des rendez-vous avec de jeunes talents au Festival international de la chanson de Granby. Avec 24 interprètes âgés de 14 à 17 ans et provenant de partout au Canada, elle a eu pour mission de monter, à titre de metteuse en scène, le spectacle «Jamais trop tôt», qui sera présenté le 23 août. «Des textes francophones ont été écrits par des jeunes du secondaire de partout au pays et on choisit les 24 meilleurs. D’anciens participants du concours, par exemple King Melrose et Caroline Savoie, les mettent en musique, explique Andréanne. Mon rôle était de monter un gros spectacle avec les 24 interprètes. On avait environ trois jours. Je compare un peu ça à “Star Académie”, quand on avait une semaine pour monter le gros “show” du dimanche!»

Ce beau mandat lui permet de faire de la mise en scène, un aspect du métier qui la comble. «J’ai fait de la danse pendant des années, j’ai fait de la musique, j’ai travaillé dans une salle de spectacles, et quand je fais de la mise en scène, tout prend forme: mon année à “Star Académie”, mes années comme placière où je voyais beaucoup de spectacles, tout ça m’inspire pour mes mises en scène.»

Une fille de listes

Depuis qu’elle a recommencé à faire des spectacles, Andréanne numérote ses prestations. «On est rendus à une vingtaine pour cette tournée-ci. On est allés jusqu’à 103 dans la dernière tournée. Pourquoi je les compte? C’est comme un défi personnel avec l’équipe. Je suis une fille de listes. Et on s’en sert pour s’encourager. Quand on est rendus à un certain nombre de spectacles, ça veut dire que la tournée va bien, nous éclaire-t-elle. On a un cri de ralliement avant le spectacle: c’est un mot qu’on dit et si, par exemple, on en est au 25e “show”, on le répète 25 fois. À chaque spectacle, le cri de ralliement devient de plus en plus long et de plus en plus absurde!»

Épuisement professionnel

Dès ses débuts, Andréanne a créé ses chansons, lancé ses projets, porté sa carrière à bout de bras... «Les trois premières années après “Star Académie”, je faisais tout pour y arriver... Et j’ai passé tout près du “burn-out”, parce que 100 % de mon temps était dédié au travail. À un moment donné, c’était trop, et je me disais: “Je vais mourir”. C’est dans cette période que mon agente a embarqué dans mon projet et que j’ai compris la pertinence de s’entourer. Aujourd’hui, tout est beaucoup plus équilibré.»

Au fil des ans, la chanteuse, qui coiffe aussi des chapeaux de réalisatrice et de productrice, a fondé sa boîte, Les Productions Nia, après avoir lancé l’événement La tournée Feu de camp, en 2016. «La première année, ça allait bien, je l’ai faite toute seule. La deuxième année, j’ai voulu grossir ça, et j’ai donc produit les spectacles d’autres artistes à travers cette tournée.» C’est ainsi que l’entreprise de la jeune femme est née.

Aujourd’hui, Andréanne s’autoproduit, mais n’a pas d’autres artistes à sa charge. Elle préfère produire des projets ici et là, comme, justement, La tournée Feu de camp. «Je suis en train de travailler sur un projet connexe à La tournée Feu de camp sur le Web. Comme la formule originale n’a pas eu lieu cet été, on va offrir autre chose. Le tournage se fera cet automne, pour une diffusion à déterminer.»

En 2022, cela fera 10 ans qu’on l’a connue à “Star Académie”. «Je suis très fière de ce que j’ai accompli. Je suis plus loin que je pensais que je serais.» Par ailleurs, les ex-académiciens ont parlé de se réunir pour célébrer ce 10e anniversaire.

Elle travaille avec son chum

Son amoureux, Olivier Savoie Campeau, est aussi son batteur. Envers et contre tout, les deux musiciens ont été actifs professionnellement au cours de la période pandémique. «Pour moi, ç’a été une période de création. J’ai fait mon album. Mon chum travaille plus sous contrat, alors il a dû se virer de bord et occuper d’autres emplois: il a enseigné, il a travaillé pour différentes compagnies d’audiovisuel, il a fait des capsules web...»

Le couple navigue très bien entre le fait de partager son intimité et la scène. «Pour moi, mêler la vie amoureuse et le travail, ce n’est pas un problème. Ça fonctionne super bien pour nous deux!»