Collecte Le Journal de Québec et TVA

La collecte de sang organisée par Le Journal de Québec et TVA sera de retour le jeudi 9 septembre aux Galeries de la Capitale. Faites comme Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec et Julie Couture, chef d’antenne du TVA Nouvelles à Québec. Engagez-vous dans la chaîne du don de vie en réservant votre place pour donner du sang. Composez dès aujourd’hui le 1-800-343-7264 ou rendez-vous au hema-quebec.qc.ca

Karine Gagnon

Chaque contribution est importante pour approvisionner les hôpitaux du Québec et aider plusieurs milliers de patients, enfants et adultes, à recouvrer la santé. «Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de garantir un niveau de réserve optimal.» Et puisque «les vaccins autorisés par Santé Canada n’entraînent pas de délai d’interdiction au don de sang, une personne vaccinée peut donc faire un don sans délai si le jour du don elle se sent bien», précise Hema-Québec.