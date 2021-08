Comment venir en aide à mon frère ?

Nous étions une famille normale, mais quand notre mère est décédée six ans après notre père, les liens se sont défaits. Principalement à cause d’un aîné qui s’est approprié la majorité de l’héritage en sa qualité d’exécuteur testamentaire. Il avait d’ailleurs commencé à nous spolier avant même le décès de notre mère, ce qui a engendré ensuite une guerre intestine.

Avec ma sœur et mes deux autres frères, on a fait front commun pour se défendre, mais le vol avait été si bien programmé que personne n’a pu récupérer le peu qui lui revenait de droit. Ma sœur la plus jeune et un de mes frères, tous deux parents de familles nombreuses se sont alors soudés ensemble.

Moi, la vieille fille de la famille, et mon frère gai auquel j’étais attachée avons continué de nous voir régulièrement. Il a toujours été un homme secret, dont il fallait deviner les pensées. Mais comme il savait que je l’aimais tel qu’il était, en dépit de son orientation sexuelle que raillaient mon père et mes deux autres frères, il m’a toujours gardé sa confiance.

Mon but en vous écrivant, c’est de l’aider. On s’était peu vus pendant la pandémie, et le retour à la vie normale m’a mis sous les yeux un homme que je ne reconnais plus. À force de le questionner, il a fini par m’avouer qu’avec son conjoint, ce ne fut pas la joie pendant le confinement et qu’il a marché sur son orgueil pour parvenir à le supporter sans péter sa coche.

J’ai bien tenté de le sonder sur une relation qu’il entretient et qui me semble problématique, mais il refuse de s’ouvrir. Ce qui ne m’empêche pas de voir qu’il ne file pas bien et qui me fait craindre qu’il pose un geste de trop. Comment lui venir en aide ?

Une sœur anxieuse pour son frère

Vous n’êtes pas la seule proche d’un homme en détresse qui se sente désemparée par la situation. Je lisais en juin dernier que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’était penché sur la question pour dévoiler que près d’un Montréalais sur cinq présentait une détresse psychologique élevée depuis la pandémie.

Un coffre à outils a d’ailleurs été développé pour aider les gens comme vous à trouver des façons d’aider un proche en détresse sans faire les gaffes que nous faisons tous en voulant être trop interventionnistes. Une ligne d’écoute a été mise en service pour aider les gens comme vous : 1-833 OSE-CRHM. Et si vous vous inquiétez du fait que votre frère pourrait commettre un geste fatal, n’hésitez pas à contacter le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).