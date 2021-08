Coopérative funéraire des Deux Rives décrète un lock-out

En réaction au mandat de grève obtenu aujourd’hui par le syndicat représentant ses employés, la Coopérative funéraire des Deux Rives annonce qu’elle exerce son droit au lock-out.

Dans un communiqué, dans la partie patronale affirme qu’elle n’avait pas d’autres choix étant donné «la charge émotive que peut représenter le déplacement ou l’annulation d’un événement funéraire, parfois à quelques heures d’avis».

Ce lock-out touche 110 personnes. Les négociations étaient en cours depuis mai 2021. Les syndiqués étaient sans contrat de travail depuis juillet 2020. En guise de moyen de pression, les employés ont exercé des jours de grève au cours des cinq dernières semaines. Une conciliatrice a été nommée par le ministère du Travail pour dénouer l’impasse.

La Coopérative affirme que la situation actuelle affecte prioritairement les personnes endeuillées et que les personnes détenant des contrats de préarrangements funéraires ont la possibilité de maintenir ces ententes.

«Pour les clients ayant déjà amorcé des démarches relatives à un événement funéraire avec la Coopérative, les coûts associés aux services qui ne seraient pas fournis en raison du lock-out leur seront remboursés en totalité», indique-t-on dans le communiqué.

La Coopérative maintiendra des effectifs suffisants pour pouvoir remettre les urnes aux endeuillés qui en feront la demande pendant cette période.

Mandat de grève

Vendredi matin, les employés de la Coopérative funéraire des Deux Rives réunis en assemblée générale ont adopté à 92% un mandat de grève générale illimitée à utiliser au moment jugé opportun pour accélérer les pourparlers.

«Malgré deux rencontres de négociation tenues cette semaine, les syndiqués ont jugé que les avancées aux tables ne démontraient pas une volonté réelle de s’attaquer aux problèmes touchant l’organisation du travail et la santé psychologique des 110 salariés», a-t-on émis par voie de communiqué de presse.

«La dégradation des conditions de travail et la rémunération peu attractive ont entraîné au cours des derniers mois un roulement de personnel qui alourdit le fardeau de travail des employés, qui sont de plus en plus aux prises avec des problèmes de détresse psychologique», mentionne le syndicat.

Plus de détails à venir...