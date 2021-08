Détruire des objets pour évacuer sa frustration

À la veille d’une quatrième vague de COVID-19, la tension peut être forte, et c’est exactement sur quoi mise Hekatomb, qui ouvrira son nouveau centre de défoulement vendredi, à Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Avant même que la salle eût été entièrement terminée, l'équipe de TVA Nouvelles s'est rendue sur les lieux pour en avoir un aperçu. On y retrouve deux salles de défoulement et huit allées de lancer de haches.

C'est à la suite de faits vécus que le propriétaire, Pier-Luc Lévesque, a voulu offrir un service dont il aurait aimé profiter dans ses moments plus difficiles.

«Au lieu d'être à la maison et de briser les murs et les objets et de se quereller, on vient à Hekatomb passer nos mauvaises tensions», a-t-il expliqué en entrevue.

Ça ne se fait pas sans protection, bien entendu. Casque, visière, gants, combinaison et souliers fermés sont obligatoires pour fracasser toute sorte de choses avec une bonne variété d’objets contondants. Armé d’une masse, d’un pied-de-biche, d’un bâton de baseball ou de golf, on peut ensuite se défouler.

«On a un kit de départ qui contient à peu près cinq bouteilles de vin, cinq assiettes, un téléviseur, quelques objets électroniques aussi, etc. Quand il y a plus de clientèle, on double», a précisé M. Lévesque.

Tout ce qui peut être recyclé par la suite l’est. Grâce à un partenariat avec le Carrefour Environnement Saguenay, les objets sont placés dans des bacs et un employé du centre de recyclage vient les récupérer et les échange avec ceux qui sont vides.

L'autre activité offerte dans le centre est le lancer de hache. Hekatomb offre huit allées qui peuvent accueillir trois personnes chacune, tout en gardant la distanciation sociale.

«Quatre-vingt-quinze pour cent du temps, ça prend environ 15 à 20 minutes et les gens commencent à comprendre la technique, donc ça reste très accessible. Ça va faire presque cinq ans que j'entraîne des gens là-dedans et j'ai eu des personnes de 85 ans et plus, des personnes ayant un handicap et en chaise roulante qui ont réussi à lancer», a raconté un membre de l'équipe d'Hekatomb Québec, mais aussi entraîneur du lancer de hache, Olivier L'Heureux.

Hekatomb Saguenay accueille un public de tout âge, mais seules les personnes de 8 ans et plus, avec supervision parentale, peuvent participer aux activités.

L’ouverture s’est faite officiellement vendredi.