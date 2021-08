Gagnon Frères s’installe à Québec

Une succursale de Gagnon Frères ouvrira ses portes à Québec, le 31 août, dans l’ancien local de Structube, sur le boulevard Pierre-Bertrand.

Il s’agit de la huitième succursale de la chaîne québécoise de magasins de meubles et d’électroménagers, fondée en 1904. L’ouverture de ce magasin a nécessité un investissement de plus de 450 000$.

Si Gagnon Frères arrive comme un nouveau joueur dans le marché de Québec, il faut dire que l’entreprise possède une longue tradition dans le commerce de détail. L’enseigne a ouvert ses portes pour la première fois sur la rue Racine, à Chicoutimi. À l’époque, il s’agissait d’un magasin général où l’on vendait de tout. Au fil des ans, l’entreprise s’est développée surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans l’Est du Québec où elle jouit d’une grande notoriété.

«Nous sommes à la troisième génération de Gagnon qui dirige l’entreprise avec Frédéric Gagnon qui est le président», souligne Virginie Théberge, directrice générale et copropriétaire.

Selon Mme Théberge, la région de Québec représente un marché naturel puisque l’entreprise livre déjà ici de manière régulière depuis fort longtemps.

Projets d’expansion

L’ouverture d’une succursale à Québec fait partie des projets d’expansion de Gagnon Frères qui s’est doté, il y a trois ans, d’un centre de distribution de 125 000 pieds carrés à Jonquière. L’opportunité s’est présentée quand le local du boulevard Pierre-Bertrand s’est libéré.

«On commence à ouvrir la semaine prochaine à Québec. On va voir la réaction des gens, mais clairement, on fait de la prospection pour ouvrir une autre succursale autour de Québec», a poursuivi Mme Théberge.

Gagnon Frères pourrait donc éventuellement élargir ses activités du côté de Lévis et de la Beauce. Au total, près de 160 personnes travaillent pour cette entreprise familiale qui est derrière le concept «Combo Déco» où des designers ont créé des décors de rêve pour le salon qui incluent jusqu’à 12 items pour un seul prix.