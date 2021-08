Grâce à Québec... mais aussi à un village en Illinois

Onze victoires de suite, 111 points inscrits avant la rencontre de vendredi soir, une séquence impossible à imaginer il y a quelques semaines à peine. Mais qu’est-ce qui a bien pu se produire dans le vestiaire d’Équipe Québec pour que les frappeurs se déchaînent ainsi ?

En fait, la réponse se trouve peut-être plutôt sur un terrain dans le petit village de Crestwood, en Illinois. Le 15 août, Équipe Québec accusait un retard de 4 à 2 face aux Thunderbolts de Windy City, avec deux tours au bâton.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont alors inscrit six points sans réplique. Et depuis, leurs bâtons n’ont jamais cessé de résonner. Et les victoires, de s’accumuler.

« Ç’a été très émotif, reconnaît l’entraîneur-chef. On a célébré beaucoup le fait d’être revenu de l’arrière de la sorte, après une série difficile [Équipe Québec avait perdu les deux premiers matchs, 1 à 0 et 6 à 3]. Dans le long voyage de retour à la maison, de Chicago jusqu’à Québec, les gars se sont mis à y croire. »

Il y a eu cette victoire en Illinois, certes. Mais aussi le retour au Québec à la fin juillet, devant une foule qui, finalement, célébrait les beaux jeux et les victoires de l’équipe.

Ce premier match au Stade Canac, les joueurs du « fleurdelysé » l’ont attendu longtemps. Au point de ne plus y croire, au rythme des reports de la Santé publique.

Bruits de crickets

Après avoir passé deux mois aux États-Unis, loin des leurs, à dormir à l’hôtel, à manger de la nourriture de stade, à faire de longs voyages la nuit, leurs circuits et beaux jeux défensifs étaient finalement soulignés par autre chose que des « bruits de crickets ».

« C’est une sensation spéciale, étrange, explique Scalabrini. On est passé par toutes sortes d’émotions pendant les premiers mois. On ne savait pas si on reviendrait à la maison, mais on voyait un peu notre retour au Québec comme notre salut.

« On est passé au travers de voyages difficiles, de défis importants, mais les gars ont gardé une attitude remarquable. »

L’entraîneur-chef estime aussi avoir depuis quelques semaines l’apport de tous ses joueurs au sein de cette drôle d’équipe, composée notamment de porte-couleurs des Capitales de Québec et des Aigles de Trois-Rivières.

Dans la course

Des gars habitués à être des rivaux, mais qui, selon Scalabrini, se sont tous ralliés à la même cause.

« Malgré le fait qu’on ne gagnait pas régulièrement, on a réussi à rester tout près dans la course aux séries, souligne-t-il. Depuis le retour à la maison, avec le support des partisans, on joue avec une confiance inébranlable. »

Avant la rencontre de vendredi, Équipe Québec pointait en tête de la section Atlantique, à 1,5 match des ValleyCats de Tri-City.

« On avait vanté le Québec et l’ambiance à nos nouveaux joueurs. Et toute l’équipe nous le rend bien », se réjouit Scalabrini.

Pelletier sait maintenant où il se situe

En quelques mois, Louis-Philippe Pelletier est passé d’un joueur qui craignait de se faire retrancher au camp d’Équipe Québec à un frappeur qui affiche la cinquième meilleure moyenne du bâton de la Ligue Frontier.

Avant les rencontres de vendredi, le Montréalais affichait un taux de réussite de ,322 en 320 présences à la plaque.

Une statistique d’autant plus impressionnante qu’il l’a maintenue en se présentant au bâton presque 100 fois de plus que le meneur de la ligue, Martin Figueroa, des Miners de Sussex County. « Au début de la saison, je ne savais pas vraiment quel était mon niveau, reconnaît Pelletier. Je ne m’étais pas vraiment entraîné en mode baseball. J’y allais plus pour voir où je me situais. »

Encore du succès

Car Pelletier, 25 ans, n’avait plus joué à un niveau semblable depuis 2019, l’année de son passage à l’émission de télé-réalité Occupation double.

Mais Pelletier a déjà goûté aux grosses saisons offensives. Notamment dans la Ligue de baseball junior élite, avec laquelle il détient le record au chapitre de la moyenne au bâton – ,515 –, un fait d’armes réalisé avec les Orioles de Montréal en 2018.

Il savait donc de quoi il était capable. Et le voltigeur de gauche, dont les droits appartiennent aux Aigles de Trois-Rivières, reconnaît que l’apport de ses nouveaux coéquipiers a été crucial dans cette campagne si étrange.

« Je n’ai jamais douté de moi-même, explique le plus récent joueur de la semaine dans la Ligue Frontier. Mais je ne savais pas quel était le niveau dans la Ligue. Les résultats que j’ai actuellement, ça me prouve que je suis capable de jouer au baseball partout dans le monde. »

Impossibles à arrêter

Parce qu’avant de se joindre à Équipe Québec en début de saison, Pelletier avait effectivement joué au baseball un peu partout : à Montréal, certes, mais aussi dans la filiale de niveau A, recrue des Astros de Houston, et dans les collèges américains, avec Seminole State College. Aux côtés d’un certain Abraham Toro, d’ailleurs.

Pelletier, souvent utilisé comme premier frappeur par Patrick Scalabrini, reconnaît toutefois que cette saison revêt un caractère spécial.

« On est inarrêtables ! s’exclame Pelletier. Chaque fois qu’un gars ne fait pas la job, il y en a toujours un derrière pour prendre la relève. »