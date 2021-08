Grande ouverture du Centre de glaces Intact Assurance

Le Centre de glaces Intact Assurance accueillera ses premiers visiteurs cette fin de semaine, à l’occasion de deux journées de festivités les 28 et 29 août. Au programme : visite animée de cet équipement exceptionnel et patinage sur l’anneau de glace de 400 mètres. Il est obligatoire de réserver sa place pour la visite en se rendant au https://villedequebec.ticketpro.ca/v3/fr/choix-activites/0/1384138701.

Dès le mois de septembre, les citoyens pourront profiter des nouvelles installations qui comptent également 4 patinoires, ainsi qu’une piste de course et de marche, entièrement fenestrée et longue de 465 mètres. Il s’agit du seul bâtiment du genre dans tout l’est de l’Amérique du Nord.

« Voici enfin le moment tant attendu de l’ouverture du Centre de glaces Intact Assurance, s’est réjoui Régis Labeaume, maire de Québec. Ces deux journées de festivités permettront aux gens de Québec de découvrir la modernité de l’équipement, d’en apprendre davantage sur l’histoire des sports de glace et les prouesses des patineurs québécois et canadiens, en plus de donner quelques coups de patin s’ils le souhaitent. »