Hausse des demandes de soutien et de rattrapage scolaire

La demande pour les services d'aide aux devoirs et de rattrapage scolaire est en hausse avec la rentrée scolaire.

La pandémie, on le sait, a eu un impact, sur l'acquisition des savoirs, notamment avec l'école en alternance au secondaire ou encore à distance.

Alloprof a vu la demande pour ses services bondir de 30% l'an dernier. L’organisme s'attend à une hausse similaire cette année.

L'offre a été bonifiée en région et des ressources pédagogiques ont été ajoutées pour aider à consolider les savoirs essentiels.

«Cet été, c’est plus de 500 000 aides que nous avons apportées auprès des élèves, c’est énorme, car les élèves sont en congé l’été. Donc, il y a des élèves qui étaient en rattrapage. On parle aussi d’élèves qui étaient probablement en train d’éviter ce qu’on appelle la glissade de l’été, c’est-à-dire, rester deux mois sans faire de scolaire», explique Marc-Antoine Tanguay, directeur de la stratégie et porte-parole d’Alloprof.

Plusieurs parents trouvent important, dès le début des classes, d'avoir une bonne routine pour les devoirs avec des tuteurs.

«Depuis le mois de juillet, nos parrains sont très en demande. On peut à nouveau se déplacer au domicile. C’est plus facile pour les parents, surtout pour les enfants du primaire», souligne la fondatrice de Coup de pouce scolaire à Rimouski, Carole Houdet.

Les organismes de soutien à la motivation comme Pro-Jeunes-Est seront bien présents sur le terrain pour la rentrée scolaire.

«On va être présent dans certaines écoles pour accueillir les jeunes, les aider. On va mettre les programmes en place. Puis, on va voir quels sont les besoins sur le terrain. C’est sûr qu’il y a de l’anxiété, là on est chanceux, on n’a pas de masque en classe, mais ça se peut que ça s’en vienne. Ces transitions-là sont difficiles pour les jeunes», explique la directrice de l’organisme, Véronique Thibault.