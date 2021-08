«Je crois que tout est possible» - Rachel Graton

Dans la nouvelle série intitulée «Un lien familial», Rachel Graton explore l’infidélité, les choix amoureux et le modèle familial auquel on choisit d’adhérer. Le prétexte était tout trouvé pour explorer, avec la comédienne, son propre modèle qu’elle qualifie elle-même de «standard», sans être traditionnel.

Rachel, on peut te voir actuellement dans la nouvelle série «Un lien familial». Donne-nous un avant-goût de ton personnage.

Magalie Rivard est une femme de mon âge: elle a 35 ans. Sa relation avec son chum, avec qui elle est depuis six ans, bat de l’aile. Elle a une enfant de 5 ans. Cuisiniste, elle a sa propre entreprise et se passionne pour son travail. Elle sait depuis un moment que son chum la trompe. Sa seule façon de faire face à la situation, c’est de vivre des aventures. Elle fait tout cela dans le but de ne pas briser sa famille. Ça nous amène à nous poser les questions suivantes: À quel point tient-on à ce lien familial? Quel est le prix à payer pour le maintenir? Pour correspondre à quoi et à qui? Est-il légitime de s’imposer tout cela dans le but de maintenir notre famille ensemble? Tout tient dans l’incapacité de nommer les choses. La réalisatrice, Sophie Lorain, et moi, nous nous disions que si les gens avaient été capables de se parler, il n’y aurait jamais eu de romans ni de séries... Qu’on soit en couple ou seul dans la vie, ça peut nous rejoindre et nous amener à nous questionner à plusieurs égards: Est-ce que je vis vraiment par rapport à mes choix? Est-ce que je vis la vie que j’ai envie de vivre? Est-ce que j’ai subi certaines pressions ou me suis-je accroché à certains standards?

Ton propre modèle est-il plutôt traditionnel?

Ça fait huit ans que je suis avec mon chum. Nous avons un enfant. Nous sommes un couple «standard», mais en même temps, nous ne sommes pas traditionnels. Par exemple, lorsque nous avons eu notre fils, c’est mon chum qui a pris le congé parental. Ç’a été vraiment formidable! Raphaël a passé 14 mois avec le petit. Nous avons des amis communs, mais nous en avons aussi chacun de notre côté. Nous nous permettons de vivre des expériences. Mais pour ce qui est de l’amour, nous sommes traditionnels.

Être traditionnel n’exclut pas de se donner de l’oxygène...

Tout à fait. Je pense que la liberté que nous nous proposons mutuellement, c’est ce qui nous permet d’être unis et de rester ensemble. Nous grandissons côte à côte, mais il faut se permettre de changer. Nous nous aimons, nous avons envie de rester ensemble. Il étudie en travail social. Il travaillait dans un centre de jeunesse et il a fait un retour aux études après 12 ans de travail: il fait sa maîtrise en psychoéducation. Il prend des risques, et je trouve ça beau à voir. Il réussit à influencer les gens par ses choix et ses actions: ce n’est pas quelqu’un qui parle pour ne rien dire. Il avait envie d’élever son enfant, d’être avec lui et de partager ces moments avec lui. Il assume complètement! Je trouve ça tellement beau...

Cette génération de papas est donc plus engagée que jamais?

Oui, car avant, ce n’était même pas une possibilité... Aujourd’hui, les filles peuvent continuer à travailler sans vivre de sentiment de culpabilité. Ça aussi, c’est un travail qui n’est pas évident. À certains moments, quand mon fils était petit, ce n’était pas facile pour moi de tourner et de ne pas le voir à son réveil trois matins d’affilée. En même temps, comme je savais qu’il était avec son père, c’était rassurant...

Combien de temps après la naissance de ton fils es-tu retournée au travail?

J’ai recommencé à travailler après deux semaines. Au début, c’était difficile, mais j’ai eu de l’aide. Je ne sais pas si d’autres acteurs et actrices ont vécu cela, mais j’ai senti que quelque chose avait changé. Contrairement à ce que j’appréhendais, j’ai eu beaucoup d’aide des productions sur lesquelles je travaillais. Par exemple, je faisais des voix de dessins animés. On m’a accommodée. Je venais au studio avec mon chum et notre bébé. Nous faisions des pauses quand bébé avait besoin de boire. J’avais des horaires adaptés: je venais en studio quelques matins au lieu d’une journée complète. Entre la deuxième et la troisième saison des «Simone», quand Louis Morissette a su que j’étais enceinte, il m’a tout de suite appelée pour me dire qu’il allait tout faire pour que ça se passe bien.

C’est le signe d’un magnifique changement de société à ton avis?

Oui. Et ça fait partie de la vie! Il faut pouvoir être multiples et vivre ce que nous avons à vivre. Sur «Au secours de Béatrice», ç’a été la même chose. Le jour où j’ai annoncé que j’étais enceinte, on m’a dit que mon personnage tombait enceinte dans la série. Quel «adon» incroyable! Alors on a ajusté les horaires. J’ai travaillé jusqu’à huit mois et demi de grossesse! Nous avons même tourné un accouchement avec une sage-femme et des infirmiers. Tout le monde avait peur que j’accouche pour vrai! (rires)

N’est-il pas temps que nous intégrions la vie de nos tout-petits et celle des personnes âgées à notre quotidien?

Oui. Et si la pandémie n’a pas fait avancer cette réflexion... on est mal barrés! J’ai une grand-mère avec qui nous avons fait un groupe familial, pour vivre un 5 à 7 quotidien avec elle. Actuellement, c’est le retour à la vie pour elle. Elle doit à nouveau apprivoiser sa liberté, le droit de recevoir, de sortir. Ce n’est pas évident. Je pense que les personnes âgées réalisent tout ce qu’elles ont manqué. Quand ma grand-mère a repris son arrière-petit-fils dans ses bras, j’ai vraiment compris qu’il s’était passé quelque chose dans la vie de nos aînés...

Tu as d’autres beaux projets professionnels au programme. Peux-tu nous en toucher un mot?

Oui, je fais partie de la constellation de personnages de «Sans rendez-vous» avec Magalie Lépine-Blondeau. J’ai aussi un projet de réalisation de court métrage que j’ai écrit pour deux actrices: Anne-Marie Cadieux et Béatrice Picard. J’ai aussi un projet d’écriture de long métrage avec KOTV.

La réalisation faisait-elle partie de tes objectifs de carrière?

Oui, parce que j’ai étudié en cinéma au Collège Ahuntsic. Je ne savais pas si je préférais être devant ou derrière la caméra. L’écriture m’intéressait, mais la réalisation était aussi passionnante pour moi. Je n’arrivais pas à me définir à travers un seul média. Je crois que tout est possible. Personnellement, je suis attirée par différents médias. J’ai toujours essayé de garder une ligne directrice authentique et d’être vraie dans mes démarches. Je pense qu’en fait, il faut faire les choses auxquelles on croit.

«Un lien familial» est disponible sur Tou.tv Extra. «Portrait-robot» est disponible sur Club illico. «Sans rendez-vous» sera présentée au cours de 2021-2022 sur Tout.tv Extra. Pour en savoir plus sur ses projets, on la suit sur ses réseaux sociaux.