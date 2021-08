La Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac amasse 225 000$

Dans le cadre du 25e anniversaire de la Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac, le tournoi de golf sous la présidence d’honneur de Joseph Broccolini, vice-président exécutif de Broccolini, a permis de récolter la somme de 225 000 $ net.

Annuellement, quelque 2000 patients reçoivent des services en réadaptation ou en soins palliatifs à l’Hôpital Marie-Clarac. Sœur Martine Côté, directrice générale de l’hôpital, est entourée du président d’honneur du tournoi de golf, Joseph Broccolini, de Francyne Noël Trudeau, présidente du CA de la Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac, et de Michael Fratianni, v.-p. du CA.

Parmi les membres du bureau de direction de la Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac, on aperçoit le fondateur, Raymond Paquin, sœur Martine Côté, Michael Fratianni, Francyne Noël Trudeau, présidente du CA, et Marie-Josée Chouinard, la directrice générale.

Patrice Forcier, directeur général du Club de golf la Vallée du Richelieu, a déjà été le professionnel et directeur général du Club Sports Belvédère à Val-d’Or. Patrice est en compagnie de Ginette Veillette qui à l’époque était la présidente du club et aujourd’hui la directrice générale et qui l’avait nommé à ce poste.

L’Oasis de Paix de l’Hôpital Marie-Clarac est le plus grand centre de soins palliatifs au Québec. Joseph Broccolini est en compagnie de Salvatore Migliara, propriétaire de la résidence Au Fil de l’Eau, et de Jean-Guy Goulet, Pharmascience.

L’ancien directeur des médias avec les Expos et maintenant à l’emploi des Blue Jays Richard Griffin est en compagnie de ses petits-fils, Brett, qui porte le même chandail que son père, Matthew, portait à l’époque des Expos, et de Chase.

Lors du tournoi de golf de Dominique Ducharme, il y avait plusieurs bénévoles, dont Valérie Ménard, Laurence Poiré et Élise Boutin Michaud.