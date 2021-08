Le Canada jouera dans les Finales de la Coupe Billie Jean King

La formation canadienne remplacera la Hongrie aux Finales de la Coupe Billie Jean King qui se dérouleront à Prague, en République tchèque, du 1er au 6 novembre.

La Fédération internationale de tennis a annoncé le tout, vendredi, précisant que le Canada avait obtenu ce privilège en étant le pays le mieux classé parmi les gagnants des rencontres de barrage tenues en avril dernier; l’unifolié avait défait la Serbie pour s’assurer, au départ, de participer aux qualifications pour les Finales 2022.

Cependant, la Hongrie devait initialement accueillir les Finales cette année à Budapest en avril et le projet a été reporté à deux reprises en raison de préoccupations reliées à la COVID-19. Conséquemment, le Canada prendra sa place au sein du groupe A comprenant les championnes en titre, les Françaises, ainsi que les Russes.

«Nous sommes heureuses et honorées que notre équipe ait été choisie pour participer aux Finales 2021 de la Coupe Billie Jean King, s’est réjouie la capitaine canadienne Heidi El Tabakh dans un communiqué. Quand nous avons gagné contre la Serbie en avril, nous ne nous attendions pas à avoir l’occasion de représenter notre pays si tôt dans les Finales et nous sommes très reconnaissantes de cette tournure des événements. Même si la compétition sera féroce, notre équipe possède le talent pour rivaliser avec n’importe qui et nous ferons tout notre possible pour gagner.»

«L’inclusion de notre pays aux Finales de cette année est une excellente nouvelle, non seulement pour notre équipe, mais pour tout le tennis canadien, a ajouté Jennifer Bishop, présidente du conseil d’administration de Tennis Canada et membre du comité de la Coupe Billie Jean de l’ITF. C’est une autre réalisation qui démontre à quel point nous avons progressé en tant que nation de tennis. Cela aurait été impossible sans le travail acharné de notre équipe, en particulier de nos joueuses qui sont toutes des femmes formidables et inspirantes. Nous sommes impatients de les voir à l’œuvre contre les meilleurs pays du monde.»

Compétition féroce

À Prague, 12 pays batailleront sur des terrains de surface dure à l’O2 Arena. Outre la France, premières têtes de série, les autres favorites de section sont les Australiennes, les Américaines et les Tchèques. Les gagnants de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Les deux pays finalistes auront automatiquement leur place aux Finales 2022, tandis que les 10 autres nations participantes auront à passer par les qualifications en compagnies des gagnantes des derniers duels de barrage.

Au Canada, Bianca Andreescu est la mieux classée en simple en vertu de son septième rang mondial. Leylah Annie Fernandez occupe la 72e place.