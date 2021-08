Découvrez une collection d’art des plus insolites : le Musée du Bad Art (MOBA) de Boston! Incontournable de cette 8e édition de PASSAGES INSOLITES, ce musée unique au monde rassemble et célèbre le meilleur du pire de l’art dans le monde.

Photo Stéphane Bourgeois

Les conservateurs du musée sélectionnent et célèbrent des œuvres majoritairement anonymes, aux intentions sérieuses mais dont l’exécution aurait lamentablement échoué : «Trop mauvaises pour être ignorées»! Avec légèreté et dérision, les cartels d’exposition qui accompagnent chacune des pièces proposent des interprétations iconographiques et des analyses stylistiques qui en soulignent avec intérêt la charmante maladresse esthétique.

Photo Stéphane Bourgeois

Une expérience insolite et décalée pour petits et grands, à découvrir gratuitement sur le parcours PASSAGES INSOLITES, jusqu’au 11 octobre, à Espace 400e (100, quai Saint-André).

► Pour information : passagesinsolites.com