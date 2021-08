Le passeport vaccinal en vigueur le 3 septembre au Manitoba

Tandis que le passeport vaccinal entrera en vigueur mercredi au Québec, celui du Manitoba sera mis en place deux jours plus tard, soit le 3 septembre, a annoncé le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées de la province, vendredi.

L’application du passeport, qui sera offert aux personnes qui ont été entièrement vaccinées, sera semblable à celle du Québec. Pour accéder à un restaurant, à un cinéma ou encore à une salle de spectacle, les Manitobains devront présenter une preuve de leur inoculation complète.

La réglementation s’appliquera également aux boîtes de nuit, aux casinos et salons de loterie vidéo, aux gymnases et centres de conditionnement physique, ainsi que pour les activités et les cours récréatifs en groupe, organisés et intérieurs.

À l’extérieur, il sera obligatoire de présenter le passeport dans des manifestations sportives ou des concerts payants.

«L’émergence du variant Delta a considérablement changé les choses. Les responsables de santé publique nous disent qu’il s’agit dorénavant de la pandémie des personnes non vaccinées, et nous devons prendre ces mesures additionnelles pour protéger près de 230 000 enfants qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination», a déclaré par voie de communiqué la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon.

Par ailleurs, le port du masque dans tous les endroits publics intérieurs de la province entrera à nouveau en vigueur, le 28 août, à 0 h 01.

Plus tôt cette semaine, le Manitoba a rendu obligatoire la vaccination chez les fonctionnaires provinciaux qui sont en contact avec des populations vulnérables. Ceux-ci devront recevoir une première dose au plus tard le 7 septembre, et une seconde avant le 17 octobre.

Ce sont 81,7 % des Manitobains âgés de plus de 12 ans qui ont été vaccinés au moins une fois, en date de vendredi, tandis que 76,2 % de la population a reçu deux doses.

Et l’Ontario?

Selon CBC, l’Ontario emboîtera le pas au Québec et au Manitoba en adoptant à son tour le passeport vaccinal. Une annonce devrait être faite la semaine prochaine.

