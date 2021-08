Les Élans miseront sur un style physique

À l’instar de leur entraîneur Dominic Picard, qui était reconnu pour son style de jeu très rude pendant sa carrière de 10 saisons dans la Ligue canadienne de football, les joueurs des Élans semblent vouloir épouser l’aspect physique du sport à l’aube de la nouvelle saison collégiale.

«Ça va brasser à Québec! La division de cette année favorise beaucoup de matchs avec des rivalités naturelles et il va falloir être physique si l’on veut être la formation qui joue le dernier match de l’année. La première étape sera de se qualifier pour les séries éliminatoires», mentionne d’entrée de jeu le joueur de ligne à l’attaque Félix-Olivier Leclerc.

La ligne offensive de Garneau sera une force pour la prochaine saison. Ils possèdent des joueurs expérimentés avec de bons gabarits. Selon Leclerc, ce n’est pas une garantie pour du jeu de qualité.

«C’est un luxe d’avoir de l’expérience, mais il faut en faire bon usage. Le football demeure un sport physique et il faut avoir un plus grand désir que nos adversaires. On veut s’imposer sur la ligne de mêlée et donner le ton à chaque match.»

Un message qui convient parfaitement au porteur de ballon de quatrième année Olivier Lapointe. Le vétéran semblait parfaitement à l’aise de devoir courir derrière les gros bonshommes.

«C’est plaisant de courir derrière eux. Il ne faut pas brûler d’étape et il faut y aller un obstacle à la fois. Il faut commencer par les Titans de Limoilou ce samedi.»

Message similaire

La défensive des Élans n’est pas aussi costaude que leurs coéquipiers offensifs, mais cela n’empêchera pas l’unité responsable de stopper l’offensive adverse de vouloir s’imposer physiquement. Le secondeur Marc Rondeau est persuadé qu’ils seront en mesure de s’imposer.

«C’est vrai que nous ne sommes pas les plus gros, mais je pense que nous sommes combatifs et tout le monde poursuit le ballon. Tous les joueurs de notre défensive veulent s’imposer en donnant des bons coups d’épaule. Nous sommes très physiques.»

Même son de cloche pour l’autre secondeur de troisième année Francis Boudreau.

«On veut montrer ce que l’on a dans le ventre. Je pense que nous avons un bon mélange de jeunes joueurs et de vétérans. Il reste seulement à faire parler nos épaulettes et nos casques.»

Monstre à trois têtes

À la position de quart-arrière, les Élans n’ont toujours pas choisi de partant. L’entraîneur-chef Dominic Picard a confié qu’il est fort probable que les trois pivots voient de l’action. Samuel Tremblay, Samuel Bergeron et David Bahufite ont tous des styles différents.

«Ils amènent tous un petit quelque chose et je ne peux pas dire qu’il y en a un qui s’est imposé durant le camp. On va commencer comme ça et on évaluera la position chaque semaine.»

Le pilote a également confié qu’il était satisfait du travail des recrues Abraham Pelletier et Tristan Rioux. La position de receveurs est aisément la plus jeune de la formation et le groupe progresse bien depuis le début du camp.

Attentes élevées

Le groupe de 74 athlètes est en grande forme et presque aucune blessure n’a eu lieu pendant le camp. Maxim Lépinay est le nouveau responsable de la préparation physique en remplacement d’Adam Thibault.

L’objectif de la saison est très clair pour le capitaine Félix-Olivier Leclerc.

«Garneau est un programme D1 élite et c’est ce qu’on veut faire ressortir pendant la saison.»