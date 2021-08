Les États-Unis ont mené des frappes contre un «organisateur» de l'EI en Afghanistan

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir mené une frappe de drone contre un «organisateur» de l'État islamique au Khorasan (EI-K), le groupe qui a revendiqué l'attaque meurtrière à l'aéroport de Kaboul.

«La frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible», a précisé le commandant Bill Urban, du commandement central dans un communiqué, disant n'avoir connaissance «d'aucune victime civile».

D’ailleurs, les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter les abords de l'aéroport de Kaboul

L'ambassade des Etats-Unis à Kaboul a demandé vendredi aux ressortissants américains de quitter «immédiatement» les abords de l'aéroport dans une alerte de sécurité, réitérant sa recommandation d'éviter le lieu, au lendemain d'une attaque ayant fait au moins 85 morts.

«Les citoyens américains se trouvant en ce moment à Abbey Gate, East Gate, North Gate ou New Ministry of Interior Gate devraient partir immédiatement», a indiqué l'ambassade sur son site internet, sans donner plus de détails. La veille de l'attentat de jeudi, une alerte similaire avait été émise.

Plus de détails à venir.