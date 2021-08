L’homme armé qui a menacé le ministre Dubé remis en liberté

Dany Roy, cet homme armé qui avait menacé le ministre de la Santé, Christian Dubé, via les médias sociaux, a été remis en liberté vendredi matin sous de multiples conditions.

• À lire aussi: Passeport vaccinal: un homme armé menace le ministre Dubé

Le résident de Gatineau devra entre autres se priver de consulter les médias sociaux ou de publier un message sur l’une de ces plateformes. Il ne devra pas communiquer avec Christian Dubé ou le premier ministre François Legault ni se trouver à moins de 200 mètres d’eux ou de l’Assemblée nationale. Il devra de plus résider chez son père à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’à la fin des procédures judiciaires.

Dany Roy devra garder la paix et ne pas posséder d’armes à feu, en plus de remettre tout permis en cette matière à la Sûreté du Québec (SQ). Lors d’une perquisition à sa résidence du quartier Mont-Luc, le 11 août dernier, les policiers avaient saisi toutes ses armes – ainsi que du matériel informatique qui s’y trouvait.

L’homme de 40 ans a comparu vendredi matin par visioconférence depuis la prison de Hull où il était gardé depuis son arrestation. Calme et attentif, il s’est dit «absolument d’accord» avec toutes les conditions imposées par le tribunal. Il a remis une caution de 2000 $ pour recouvrer sa liberté.

Arrestation musclée

Rappelons que Dany Roy avait publié le 10 août dernier un message sur Facebook dans lequel il laissait entendre que le Québec «se souviendrait de lui le 1er septembre», date d’entrée en vigueur du passeport vaccinal à travers la province. Les autorités policières avaient aussi constaté sur les réseaux sociaux plusieurs photos de lui avec des armes.

Dans cette publication, il avait dirigé des menaces directes contre le ministre Christian Dubé et ses enfants. Ce n’était toutefois pas la première fois que l’adepte de motos et de cross-fit mettait en garde un politicien ou un média québécois de conséquences possibles. Le premier ministre François Legault et TVA Nouvelles avaient déjà été sa cible.

Le lendemain de ses menaces au ministre Dubé, la SQ, assistée du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), a tenté de l’intercepter alors qu’il était au volant de son véhicule. Roy a refusé de s’arrêter et s’est engagé en sens inverse sur la route. Il a heurté un véhicule de la police provinciale avant de foncer vers un agent du SPVG, qui a réussi à l’esquiver de justesse.

Les policiers ont finalement appréhendé le fuyard peu de temps après à son domicile. L’homme a résisté à son arrestation, tentant même de frapper un agent. Les autorités ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.

Responsabilité criminelle

Des psychiatres ont jugé Dany Roy apte à subir son procès. Son avocat, Me Jacques Belley, a toutefois demandé au juge vendredi que soit rédigé un rapport sur sa responsabilité criminelle.

L’homme est entre autres accusé de menaces, de fuite, de conduite dangereuse, d’entrave au travail des policiers, de voies de fait sur un agent de la paix et d’agression armée.

Il reviendra en cour le 1er novembre prochain.