Madame Chasse-Taches: zut...encore une tache!

Agissez le plus rapidement possible pour enlever la tache. Épongez-la avec du papier absorbant et procédez au détachage avec le produit approprié en frottant toujours de l’extérieur vers l’intérieur afin que la tache ne s’étale pas. Une grande partie des taches disparaîtront simplement en les imbibant de détergent à lessive et en frottant pour bien faire pénétrer le produit avant de procéder au lavage.

LES SOLUTIONS PRATIQUES À CONNAÎTRE :