Notre printemps meurtrier serait-il déjà oublié?

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonçait hier qu’il ne portera pas d’accusation criminelle dans le « dossier » du CHSLD Herron. Malgré même les conditions atroces dans lesquelles près de 50 de ses résidents y sont décédés de la COVID-19 au printemps 2020.

Au Québec, le CHSLD privé Herron, rappelons-le, fut le tournant de la première vague cauchemardesque de la pandémie.

Révélée en avril par le Montreal Gazette grâce au travail d’enquête du journaliste Aaron Derfel, cette histoire révoltante était celle de conditions dignes d’un « camp de concentration ». Rien de moins.

Des femmes et des hommes morts de la COVID-19. Seuls. Déshydratés. Affamés. Laissés dans leurs lits souillés. Sans soins. Dans l’indignité la plus aberrante. Le DPCP affirme néanmoins qu’après son « analyse rigoureuse » de la preuve, il n’y a pas eu d’infraction criminelle.

Il jure aussi que sa conclusion « ne banalise en rien les événements tragiques qui sont survenus au CHSLD Herron ni ne signifie qu’aucune faute de nature civile ou déontologique n’ait pu être commise ».

Je laisserai aux juristes la tâche d’en débattre dans leur monde. La question de fond demeure cependant entière. Si le traitement inhumain qu’ont subi ces résidents ne constitue pas une forme de négligence criminelle, c’est que les mots n’ont plus vraiment de sens.

Canari dans la mine

Le « dossier » Herron, ce fut aussi le canari dans la mine. Tout au long du printemps meurtrier de la première vague, des milliers de Québécois et de Québécoises grandement fragiles sont morts de la COVID-19 dans des CHSLD privés ou publics.

Ce « bilan » honteux fut de loin le pire au Canada. Certains clamaient que tout le monde au Québec en était responsable. Ce qui, dans les faits, revenait à dire que personne ne l’était vraiment.

Les véritables responsables, on le sait, furent les gouvernements successifs qui, depuis plus de 20 ans, avaient négligé le « prendre soin » des personnes vulnérables, toutes catégories et tous âges confondus.

Ce sont ceux qui ont siphonné les budgets des services sociaux, détraqué leur organisation à coups de « réformes » ratées et refusé en même temps de miser aussi sur du soutien à domicile solide et accessible. Exception faite de l’ex-ministre péquiste de la Santé, Réjean Hébert, dont le projet d’assurance-autonomie mériterait qu’on le redécouvre.

Faculté qui oublie

Le gouvernement Legault, happé par la pandémie comme le reste de la planète, promet quant à lui de continuer à réinvestir de nouvelles ressources dans les CHSLD, les Maisons des aînés et les soins à domicile.

S’il ne le fait pas suffisamment, notre Québec vieillissant, dans un horizon pas si lointain, risquerait alors de vivre une crise sociale sans précédent. C’est à se demander si on le réalise pleinement.

Il faudra donc agir de manière à respecter enfin la dignité de tous les Québécois en situation de grande vulnérabilité. Or, la mémoire étant une faculté qui oublie, la crainte est que nous finissions par oublier l’hécatombe de l’an dernier.

Dans cette pandémie qui n’en finit plus, alors que nous cherchons tous à reprendre pied dans nos vies, peut-être l’avons-nous même déjà oubliée. Ce serait là une grave erreur.