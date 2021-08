Nouvelle grève des traversiers du 3 au 5 septembre

Les officiers mécaniciens et de navigation des traverses de Tadoussac, Sorel, Québec, Matane et L’Isle-aux-Coudres tiendront deux nouvelles journées de grève du 3 septembre au 5 septembre.

Le Syndicat des Métallos a dit vendredi avoir récemment participé à deux séances de conciliation de plus de 20 heures avec la Société des traversiers du Québec (STQ), au cours desquelles les enjeux principaux n’auraient pas été réellement abordés, selon lui.

La lenteur des discussions a déçu les représentants syndicaux qui avaient pourtant accepté, la semaine dernière, de surseoir aux grèves des officiers pour donner une chance à la négociation.

«Malgré qu’il ne s’était pas assis à la table de négociation depuis plus de huit mois, l’employeur refuse toujours d’avoir une discussion raisonnée sur les aspects monétaires, a expliqué le représentant syndical Luc Laberge. C’est cet immobilisme de Québec qui cause des grèves et prend la population du Québec ainsi que les entrepreneurs de nos régions en otage.»

Le syndicat s’explique mal cette lenteur patronale à discuter des enjeux monétaires alors même que la STQ dépense 3,3 millions $ auprès d’agences de placement de personnel pour des travailleurs temporaires.

«Au bout du compte, le recours à ces agences coûte à Québec beaucoup plus cher que de mieux payer ses propres employés, a ajouté Luc Laberge. La STQ doit respecter ses travailleurs et leur donner un meilleur salaire.»

Rappelons qu’avant ces deux rencontres de conciliation, les travailleurs membres de la section locale 9599 des Métallos n’avaient eu droit à aucune rencontre avec la partie patronale depuis le 15 décembre 2020.

Ceux-ci sont sans contrat de travail depuis le 20 avril 2020. Leur taux horaire est de 8 $ à 10 $ de moins que des officiers effectuant un travail semblable au Québec.