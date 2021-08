Pas d’appel pour un pédophile qui a dessiné 78 enfants nus

Un sexagénaire de Sorel-Tracy qui dessinait des enfants exploités sexuellement à partir d’images trouvées sur le web ne pourra pas aller en appel sur sa culpabilité, lui qui prétextait faire de l’« autothérapie ».

« II n’a pas seulement stimulé son imaginaire par de telles images, mais s’en est servi pour calquer et reproduire ainsi le plus fidèlement possible de jeunes victimes. [...] Le lien entre l’exploitation d’enfants et les dessins de l’accusé est bien réel », a martelé la Cour d’appel en citant le juge de première instance, dans sa décision rendue vers la mi-août.

Il est toujours en attente de sa peine.

78 dessins à la main

En 2013, un membre de la famille de l’accusé est tombé sur lesdits dessins et a décidé d’en aviser les autorités.

Au total, 78 dessins au crayon de plomb sur du papier grand format ainsi que 98 photos, photomontages et dessins imprimés sur du papier ont été saisis à l’appartement de Houde, en Montérégie.

La perquisition des forces de l’ordre a aussi permis de mettre la main sur une clé USB, une carte SD et une tablette.

« Les dessins faits représentent des scènes de violence physique et sexuelle faites à des enfants. Le juge de première instance les qualifiant de scènes dégoûtantes et abjectes accompagnées de propos violents encore plus troublants », précise le document de cour.

Or, pour l’accusé, il s’agissait là d’une forme « d’autotraitement visant l’acceptation de son homosexualité », a-t-il tenté de faire valoir à la Cour d’appel, en soulignant que sa source d’inspiration principale était « son vécu personnel d’adolescent », lit-on dans la décision.

Préjudice pour les enfants

Néanmoins, cet argument n’a pas convaincu la Cour d’appel, puisque ce « but poursuivi » a été trouvé a posteriori, des années après le dépôt des accusations, lors de discussions avec son thérapeute.

La cour rappelle d’ailleurs que le sexagénaire s’est servi d’images de pornographie juvénile pour calquer ses dessins.

« Le fait que l’accusé a utilisé des modèles contenant de la pornographie juvénile [...] implique qu’un préjudice a été causé à des enfants qui ont servi de modèle, et ce au sens direct, dans le processus de création de dessins de l’accusé », note la décision.

Le matériel n’a pas non plus été créé dans un but « éducatif, scientifique ou médical », a analysé le plus haut tribunal de la province.

« La situation aurait été totalement différente si l’accusé avait puisé son inspiration exclusivement dans son imaginaire, sans lien direct avec des enfants exploités », a-t-il conclu en rejetant l’appel.